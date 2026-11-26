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Πολυεθνικό «ραντεβού» Ειδικών Δυνάμεων λαμβάνει χώρα στην άσκηση Ωρίων-26 (Orion-26), που άρχισε στις 23 Νοεμβρίου και διεξάγεται ως τις 4 Δεκεμβρίου στην ευρύτερη χερσαία περιοχή της Αττικοβοιωτίας και τη θαλάσσια περιοχή του Αργοσαρωνικού.

Η άσκηση «Ωρίων» (Orion) διεξάγεται σε ετήσια βάση και έχει εξελιχθεί σε σημαντική δραστηριότητα πολυεθνικής συνεκπαίδευσης Ειδικών Επιχειρήσεων- δείτε εδώ την κάλυψη της DV Day της άσκησης από τη HuffPost Greece το 2025, που είχε γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τόσο ευρεία χρήση περιπλανώμενων πυρομαχικών/ καμικάζι drones σε άσκηση.

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Orion-26: Συμμετοχή 14 χωρών

Η άσκηση αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου συνεργασίας και ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ φίλων και συμμαχικών χωρών. Φέτος, πέρα από την Ελλάδα, συμμετέχουν με δυνάμεις η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ινδία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι ΗΠΑ. Η Αρμενία και η Ουγγαρία συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Ως προς τα αντικείμενά της, η «Orion-26» καλύπτει το σύνολο του φάσματος των Ειδικών Επιχειρήσεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, με τα σενάρια να περιλαμβάνουν χερσαίες και αμφίβιες επιχειρήσεις, αεροκίνητες και αεραποβατικές ενέργειες, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μη επανδρωμένων συστημάτων, σε απαιτητικό διακλαδικό και πολυεθνικό περιβάλλον.