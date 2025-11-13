Η αντιμετώπιση ασύμμετρης απειλής ήταν το αντικείμενο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών της πολυεθνικής άσκησης «ΩΡΙΩΝ-25» (ORION-25), η οποία έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάχης Μεγάρων την Πέμπτη.

Η άσκηση «ΩΡΙΩΝ» διεξάγεται από το έτος 2018 σε ετήσια βάση, και προσελκύει από το 2021 τμήματα Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από φίλες και σύμμαχες χώρες. Στην άσκηση «ΩΡΙΩΝ – 25» συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Κροατία, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ρουμανία. Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή άσκηση «ΩΡΙΩΝ», η οποία άρχισε στις 3 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, ήταν η πρώτη άσκηση στην Ελλάδα στην οποία γίνεται τόσο ευρεία χρήση περιπλανώμενων πυρομαχικών/ καμικάζι drones, ενώ το σενάριο των δραστηριοτήτων της DV Day, όπως προαναφέρθηκε, αφορούσε στην αντιμετώπιση ασύμμετρης απειλής υπό τη μορφή βαριά οπλισμένης παραστρατιωτικής δύναμης η οποία είχε καταλάβει αεροδρόμιο και τις δύο κοντινές νησίδες και ενισχυόταν.

Μεταξύ άλλων, με τους καταδρομείς που πραγματοποίησαν την επιχείρηση ανάκτησης του αεροδρομίου και των νησίδων έδρασαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που παρείχαν εικόνα του χώρου της επιχείρησης και ελικόπτερα ΝΗ90, OH-58 Kiowa, CH-47 Chinook, UH-1H και MH-60R. Επίσης, συμμετείχε το πλοίο γενικής υποστήριξης «Άτλας», καθώς και διαφόρων ειδών ταχύπλοα και οχήματα εδάφους, μεταξύ των οποίων Μ1117 και HMMWV. Από αέρος κάλυψη παρείχε ζεύγος μαχητικών F-16.

Ειδικότερα, κατά την DV Day πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

● Διείσδυση από αέρος με άλμα Ελεύθερης Πτώσης (ΕΠ) και Στατικού Ιμάντα (ΣΙ).

● Εκτέλεση μη Συναινετικής Νηοψίας (Maritime Interdiction Operation – Visit Boat Search Seizure/MIO – VBSS).

● Άμεση Επιθετική Ενέργεια (Direct Action – DΑ) με παροχή εικόνας από UAV και άμεσης υποστήριξης δια πυρών (Close Combat Attack – CCA).

● Τερματική Καθοδήγηση Αεροσκάφους (Α/Φ) από JTAC (Joint Terminal Attack Controller).

● Αμφίβια Ενέργεια (Amphibious Assault).

● Αντιμετώπιση εχθρικής απειλής με χρήση Drones.

● Ρίψη Φορτίου CDS (Container Delivery System) από αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

● Εκκένωση προσωπικού με χρήση SPIES (Special Patrol Insertion/Extraction System) και απομάκρυνση λέμβου με είσοδο εντός ελικοπτέρου CH-47.

● Άλμα Επίδειξης Ελεύθερης Πτώσης (Military Free Fall Demonstration Jump).

Την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρακολούθησαν:

● Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, oι Πρέσβεις στην Ελλάδα της Ρουμανίας κ. Carmen Ileana Michalescu, της Κροατίας κ. Aleksandar Sunko και της Ελβετίας κ. Stefan Estermann, o Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, o Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, o Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, o Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Μανουράς.

● Εκπρόσωποι των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.).

● Ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί Σχηματισμών και Μονάδων ΕΔ – ΔΕΕ καθώς και ξένοι Διοικητές των ΕΔ – ΔΕΕ των συμμετεχουσών χωρών.

● Ακόλουθοι Άμυνας (ΑΚΑΜ) στην Αθήνα, των συμμετεχουσών χωρών.

