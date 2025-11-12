Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα και σκύλοι ειδικά εκπαιδευμένοι για να επιχειρούν μαζί με μέλη των Ειδικών Δυνάμεων «πρωταγωνιστούν» σε βίντεο από την πολυεθνική άσκηση Ειδικών Δυνάμεων/ μονάδων ειδικών επιχειρήσεων Orion-25 που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Ειδικά εκπαιδευμένες μονάδες K9 (λυκόσκυλα) και FPV drones εμφανίζονται στο πρώτο βίντεο- με drones αυτοκτονίας να πλήττουν και να καταστρέφουν τους στόχους τους. Στο δεύτερο φαίνονται να επιχειρούν ελικόπτερα, συνοδεύοντας και μεταφέροντας τους καταδρομείς με ταχύτητα και ακρίβεια στους προορισμούς τους.

Η άσκηση άρχισε στις 3 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 14 του μήνα. Συμμετέχει, πέραν προσωπικού των ελληνικών μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, προσωπικό από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και τη Βόρεια Μακεδονία. Οι ασκήσεις «Ωρίων» πραγματοποιούνται από το 2018 σε ετήσια βάση και από το 2021 και μετά σε πολυεθνικό επίπεδο, προσελκύοντας τμήματα Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από φίλες και σύμμαχες χώρες.