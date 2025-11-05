Επίλεκτοι από εννιά χώρες συμμετέχουν στη μεγάλη άσκηση ειδικών δυνάμεων (SOFEX) ORION-25 (ΩΡΙΩΝ-25) που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα.

Στην άσκηση συμμετέχει, πέραν προσωπικού των ελληνικών μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, προσωπικό από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και τη Βόρεια Μακεδονία. Σε εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας φαίνονται καταδρομείς να πραγματοποιούν βολές ακριβείας, να προβαίνουν σε ασκήσεις ταχείας καθόδου και να εξασκούνται σε μάχη εκ του σύνεγγυς σε κλειστό χώρο.

Οι ασκήσεις «Ωρίων» πραγματοποιούνται από το 2018 σε ετήσια βάση και από το 2021 και μετά σε πολυεθνικό επίπεδο, προσελκύοντας τμήμα Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από φίλες και σύμμαχες χώρες.