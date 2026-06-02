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Το Ισραήλ συνέχιζε τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο την Τρίτη, εντείνοντας τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ μία ημέρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην χτυπήσει τη Βηρυτό για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη σύγκρουση.

Μετά την παρέμβαση Τραμπ, η κυβέρνηση του Λιβάνου είπε πως το Ισραήλ δεν θα προχωρούσε στα πλήγματα με τα οποία είχε απειλήσει στα ελεγχόμενα από τη Χεζμπολάχ νότια προάστια της Βηρυτού, ενώ η οργάνωση θα έπαυε τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο η ανακοίνωση αυτή δεν καθησύχασε τους πολίτες του Λιβάνου, ούτε σταμάτησε τη σύγκρουση στον νότιο Λίβανο, για την οποία ο Νετανιάχου έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχιστεί.

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Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει πει πως θα προσπαθήσει να επεκτείνει την κατάπαυση πυρός στις συνομιλίες με Ισραηλινούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον, που άρχισαν την Τρίτη. Το Ιράν απαιτεί κατάπαυση πυρός στον Λίβανο στο πλαίσιο οποιασδήποτε ευρύτερης συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του τριών μηνών πολέμου, ο οποίος άρχισε με τις επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Στον νότιο Λίβανο μια σειρά από πόλεις στοχοποιήθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις και πυρά πυροβολικού τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, χωρίς όμως να λάβουν χώρα διασυνοριακές επιθέσεις με ρουκέτες. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν τη νύχτα ότι είχαν αναχαιτίσει δύο βλήματα από τον Λίβανο που κατευθύνονταν προς το ισραηλινό έδαφος.

Αν δεχτούν επιθέσεις περιοχές του βορείου Ισραήλ, τότε οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα χτυπήσουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς.

Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, που άρχισε όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ κατά του Ισραήλ τασσόμενη στο πλευρό του Ιράν στις 2 Μαρτίου. Το Ισραήλ σφυροκόπησε τα νότια προάστια της Βηρυτού (Νταχίγιε) κατά την αρχική φάση του πολέμου, μα προέβη μόνο σε δύο χτυπήματα εκεί από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός τον Απρίλιο.

Από πλευράς του το Ιράν εξετάσει τη συμφωνία που προτείνουν οι ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου, μα δεν έχει επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον εδώ και μερικές ημέρες, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ την Τρίτη, αφού ο Τραμπ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν.

Σύμφωνα με το Mehr, το Ιράν δεν είχε απαντήσει ακόμα στο προτεινόμενο τελικό κείμενο μιας προσωρινής συμφωνίας και υιοθετούσε μια πιο «αυστηρή» προσέγγιση, δεδομένου αυτού που εκλαμβάνει ως ιστορικό μη συμμόρφωσης από πλευράς των ΗΠΑ και της έλλειψης εμπιστοσύνης.

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Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι τα μηνύματα σχετικά με μια ενδεχόμενη συμφωνία (ή αλλιώς μνημόνιο κατανόησης) είχαν σταματήσει μερικές ημέρες πριν, με το τελευταίο να είναι ένα «ξεκάθαρο μήνυμα» της Τεχεράνης σχετικά με τον Λίβανο, όπου το Ιράν προσπαθεί να σταματήσει τα χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ είπε τη Δευτέρα πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και θα υπάρξει συμφωνία την επόμενη εβδομάδα για παράταση της κατάπαυσης πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές του Απριλίου και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Από τα μέσα Μαρτίου έχει πει επανειλημμένα ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά, και η κατάπαυση πυρός φαίνεται να αντέχει σε γενικές γραμμές, αν και το Ιράν και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν επανειλημμένα επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο είπε την Τρίτη πως το Ιράν συμφώνησε να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος που προηγουμένως δεν ήθελε, μα τόνισε ότι αυτό δεν ήταν εγγύηση πως οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Επίσης, υπογράμμισε ότι πρωταρχικό ζήτημα στις συνομιλίες είναι το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη δεν θα δει άρση κυρώσεων μόνο για το άνοιγμά τους.

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Οι τιμές του πετρελαίου έπεφταν πάνω από 1% την Τρίτη. Σύμφωνα με το Reuters, ανώτερος αξιωματούχος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποίησε ότι τα αποθέματα πετρελαίου θα μπορούσαν να πιάσουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Με πληροφορίες από Reuters

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