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Οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν την Πέμπτη ότι χτύπησαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας να δημιουργήσουν ένα δεύτερο σημείο έντασης/ «στραγγαλισμού» της διεθνούς πετρελαϊκής αγοράς, μετά τα Στενά του Ορμούζ.

Εν των μεταξύ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι εξαπέλυσαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, στη δωδέκατη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων.

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BREAKING:



Houthi missiles strike Saudi oil tanker in the Red Sea near the Bab al-Mandeb Strait.



Will Saudi Arabia restart its large campaign of airstrikes against the Houthis. The previous campaign lasted 7 years (2015-2022). pic.twitter.com/MIJpXHQHH6 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2026

Οι Χούθι της Υεμένης, που ελέγχουν περιοχές κοντά στα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου από αυτήν όπου βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, είχαν ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ιρανική κίνηση τακτικής με σκοπό την άσκηση πίεσης. Ακόμα και πριν τις ανανεωμένες απειλές κατά των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είχαν αυξήσει τον πληθωρισμό ανά τον κόσμο, ανεβάζοντας τις τιμές του πετρελαίου και προκαλώντας δυσαρέσκεια και στο αμερικανικό κοινό σε μια περίοδο που οι Ρεπουμπλικανοί δέχονται πίεση εν όψει των εκλογών στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Πέντε τάνκερ άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα για να αποφύγουν τα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ την Τετάρτη και τρία τάνκερ φορτωμένα με σαουδαραβικό πετρέλαιο για την Κίνα και την Ινδία έκαναν στροφή 180 μοιρών την Τρίτη. Οι Χούθι είπαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα, τα «Encelia» και «Layla». Το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο SPA μετέδωσε, επικαλούμενο επίσημη πηγή, πως το «Encelia» χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα φωτιά στην πλώρη. Δεν επιβεβαιώθηκε η επίθεση στο «Layla».

Yemen’s Houthi group claims attack on two Saudi oil tankers transiting through the Red Sea, days after the group announced naval embargo on Saudi vessels pic.twitter.com/awIzdqvoqa — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 23, 2026

Ναυτική πηγή ασφαλείας είπε ότι το «Encelia» έστειλε σήμα κινδύνου, αναφέροντας πως επλήγη από πύραυλο κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Τζιζάν στην Ερυθρά Θάλασσα αργά την Τετάρτη. Στο μεταξύ, εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου κατευθύνονται ημερησίως προς το λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, για να αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «σταμάτησαν» τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το Στενά του Ορμούζ, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς, με δελτίο Τύπου του σώματος το οποίο αναμετέδωσαν η κρατική τηλεόραση και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

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Τα τρία τάνκερ προσπαθούσαν να «περάσουν από τη ναρκοθετημένη νότια διαδρομή του στενού του Ορμούζ», ανέφεραν οι Φρουροί, αλλά «αφού το ένα εξερράγη και πήρε φωτιά, τα άλλα δύο έκαναν γρήγορα αναστροφή», κατά την ανακοίνωση .

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν «εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή», τόνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης. «Κανένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο δεν θα μπαίνει ούτε θα βγαίνει» και «αν οποιοδήποτε πλοίο παραπλανηθεί από την Αμερική και προσπαθήσει να περάσει χωρίς συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα υφίσταται την ίδια τύχη», πρόσθεσαν.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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