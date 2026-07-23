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Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο το οποίο ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία υπέστη επίθεση στην Ερυθρά θάλασσα, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου SPA, μερικές ώρες αφού το κίνημα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως έπληξε δυο τάνκερ.

«Πηγή στη γενική αρχή μεταφορών δήλωσε ότι το σκάφος Encelia, που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία, στοχοποιήθηκε ενώ έπλεε στην Ερυθρά θάλασσα», γεγονός που προκάλεσε «πυρκαγιά στην πλώρη του», ανέφερε το πρακτορείο, τονίζοντας ακόμη μέσω X πως τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή».

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Οι Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν την Τετάρτη ότι έπληξαν με μη επανδρωμένα συστήματα και πυραύλους «δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια» στην Ερυθρά θάλασσα, μερικά 24ωρα αφού ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο.

Το σιιτικό κίνημα Ανσαραλά -πιο γνωστό στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του-, που πρόσκειται στο Ιράν, ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης», ο στρατιωτικός του βραχίονας, «διεξήγαγαν επιτυχή στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό», προσθέτοντας πως επρόκειτο για τα σκάφη Encelia και Layla. Πρόσθεσε ότι ανάγκασε άλλα δέκα να κάνουν αναστροφή.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανέφερε ότι τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστου» τύπου «βλήμα» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας, προσθέτοντας ότι προκλήθηκε «πυρκαγιά (…) που προσπαθεί να σβήσει το πλήρωμα».

Additional documentation from the Saudi oil tanker that caught fire earlier after being hit by Ansarallah fire from Yemen.



Saudi Arabia is now being blockaded by Yemen as a retaliation to it's continuous, still ongoing 11 years blockade on Yemen. pic.twitter.com/0DHeg1QPbZ — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 22, 2026

No one is talking about the Houthis bombing a saudi tanker in the Red Sea. If the Red Sea traffic also slows, this could be disastorus for the oil market



U.S. Gov – No statement

MSM -No reporting



People are desensitized, but this is escalating and could be drastic pic.twitter.com/feP8By29Fq — Elephant Civics (@ElephantCivics) July 23, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP