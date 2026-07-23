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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων κατά του Ιράν, με εντολή του προέδρου Τραμπ, στη δωδέκατη συνεχή νύχτα αμερικανικών επιθέσεων.

«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, περιλαμβανομένων ναυτικών δυνατοτήτων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων και drones, επάκτιων παρατηρητηρίων και δυνάμεων αεράμυνας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της CENTCOM.

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«Τα πλήγματα υποβαθμίζουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε ναυτικούς και εμπορικά σκάφη. Αυτόν τον μήνα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει δεκάδες ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ξηρά, ενώ άρχισαν ξανά τον θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν. Μέχρι σήμερα, η CENTCOM έχει αναδρομολογήσει εννιά εμπορικά σκάφη και αχρηστεύσει ένα για να αποτρέψει την είσοδο ή αποχώρηση πλοίων από ιρανικά λιμάνια. Πάνω από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν ανά τη Μέση Ανατολή» σημειώνεται σχετικά.

Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο το οποίο ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία υπέστη επίθεση στην Ερυθρά θάλασσα, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου SPA, μερικές ώρες αφού το κίνημα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως έπληξε δυο τάνκερ.

«Πηγή στη γενική αρχή μεταφορών δήλωσε ότι το σκάφος Encelia, που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία, στοχοποιήθηκε ενώ έπλεε στην Ερυθρά θάλασσα», γεγονός που προκάλεσε «πυρκαγιά στην πλώρη του», ανέφερε το πρακτορείο, τονίζοντας ακόμη μέσω X πως τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή».

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «σταμάτησαν» τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς, με δελτίο Τύπου του σώματος το οποίο αναμετέδωσαν η κρατική τηλεόραση και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τα τρία τάνκερ προσπαθούσαν να «περάσουν από τη ναρκοθετημένη νότια διαδρομή του στενού του Ορμούζ», ανέφεραν οι Φρουροί, αλλά «αφού το ένα εξερράγη και πήρε φωτιά, τα άλλα δύο έκαναν γρήγορα αναστροφή», κατά την ανακοίνωση .

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνάς του αντιμετωπίζουν επίθεση «εχθρικών» μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων. Χρησιμοποιώντας τυποποιημένη ορολογία, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζει» επιθέσεις «εχθρικών drones» προσθέτοντας ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα είναι αποτέλεσμα αναχαιτίσεων».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP,