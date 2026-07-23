Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία- ορόσημο για πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα από πλευράς του Ριάντ, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας την Τετάρτη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας το βασίλειο θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες χρησιμοποιώντας αμερικανική τεχνολογία και να εμπλουτίζει ουράνιο. Μια τέτοια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία ήταν υπό συζήτηση εδώ και χρόνια, τόσο επί Τραμπ όσο και επί Τζο Μπάιντεν, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε υπογραφεί, εν μέρει λόγω προειδοποιήσεων για ενδεχόμενη ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από τη Σαουδική Αραβία.

Advertisement

Advertisement

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αντίθετα με το σχέδιο Μπάιντεν, η συγκεκριμένη συμφωνία δεν περιλαμβάνει το αποκαλούμενο Επιπρόσθετο Πρωτόκολλο (Additional Protocol) που επιτρέπει στην ΙΑΕΑ να πραγματοποιεί έκτακτες επιθεωρήσεις. Επίσης, προβλέπει εμπλουτισμό ουρανίου από τη Σαουδική Αραβία και επεξεργασία πυρηνικών αποβλήτων, που και στις δύο περιπτώσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν δρόμους προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν συμφωνήσει να απέχουν από αυτές τις δύο δραστηριότητες όταν υπέγραψαν παρόμοια συμφωνία με τις ΗΠΑ το 2009.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργεια Κρις Ράιτ και ο ομόλογός του, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, υπέγραψαν το σύμφωνο, γνωστό ως Συμφωνία 123 (123 Agreement) μαζί με μια διμερή συμφωνία ασφαλείας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου. Όπως τονίζεται επίσης, η συμφωνία είναι σε συμμόρφωση με τις συμφωνίες μη εξάπλωσης των πυρηνικών της US Atomic Energy Act, που είναι από τις αυστηρότερες στον κόσμο. Η Σαουδική Αραβία έχει πει πως αν δεν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στο συγκεκριμένο αντικείμενο, θα το κάνει με την Κίνα ή τη Ρωσία, που έχουν διαφορετικά στάνταρ στο θέμα της εξάπλωσης.

Το υπουργείο Ενέργειας είπε ότι η συμφωνία τώρα θα πάει στο Κογκρέσο.

Με πληροφορίες από Reuters