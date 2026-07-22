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Ιρανικές επιθέσεις με drones σε εγκαταστάσεις της CIA στον Κόλπο έχουν οδηγήσει σε έρευνες από αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών όσον αφορά στο αν βοήθησε η Ρωσία παρέχοντας πληροφορίες στόχευσης ή προηγμένη τεχνολογία drones, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση πάνω στις δραστηριότητες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε συμπεράσματα σχετικά με ενδεχόμενη ρωσική εμπλοκή σε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της CIA, ωστόσο τονίζουν την αποτελεσματικότητα και ακρίβεια των πληγμάτων, καθώς και την ευρύτερη τεχνική στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν.

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Τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις της CIA χτυπήθηκαν τον Μάρτιο, όπως ανέφεραν το Reuters και άλλα μέσα. Μία από αυτές ήταν σταθμός της CIA στη Σαουδική Αραβία, και μια άλλη ήταν στο ανατολικό Ιράκ. Κάποιες πηγές είπαν ότι επιπλέον εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν, μα δεν έδωσαν λεπτομέρειες.

Εσωτερικό υπόμνημα από δυτική υπηρεσία πληροφοριών, στο οποίο αναφέρθηκε αξιωματούχος στην περιοχή που είχε πρόσβαση σε αυτό, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία πιθανώς έπαιξε ρόλο στην στόχευση των εγκαταστάσεων. Δύο αξιωματούχοι στον Κόλπο ανέφεραν επίσης ότι αναλυτές θεωρούν πως η επίθεση στη Σαουδική Αραβία περιελάμβανε ρωσικές εκδόσεις των ρωσικών drones Shahed.

Οι ανησυχίες για παροχή δεδομένων στόχευσης από τη Ρωσία στο Ιράν εντάθηκαν το Σαββατοκύριακο μετά τα πλήγματα σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου επλήγησαν στρατώνες με βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους, η Ρωσία έχει βοηθήσει το Ιράν να βελτιώσει τη δυνατότητα των Shahed να φτάνουν στους στόχους τους, και αναλυτές θεωρούν ότι το Ιράν χρησιμοποίησε αυτές τις εκδόσεις για το πλήγμα στο Ριάντ. Η Ρωσία, σύμφωνα με άλλη πηγή, έχει βοηθήσει την Τεχεράνη να αυξήσει την ακρίβεια των Shahed-136 παρέχοντας ένα σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, το Kometa-M.