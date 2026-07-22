Φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε σπίτι οικογένειας στη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν 10 άνθρωποι τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 5 ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε σπίτι στη συνοικία Λα Βικτόρια. Το περιστατικό διερευνάται, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

Un incendio que se produjo durante la madrugada de este miércoles 22 de julio en un barrio del centro histórico de Lima, la capital de Perú, dejó 10 personas fallecidas, varias de ellas menores de edad, dos damnificados y dos viviendas inhabitables, informaron fuentes oficiales. pic.twitter.com/7fQLCsY8UG