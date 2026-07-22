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Φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε σπίτι οικογένειας στη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν 10 άνθρωποι τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 5 ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε σπίτι στη συνοικία Λα Βικτόρια. Το περιστατικό διερευνάται, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

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Με πληροφορίες από Reuters