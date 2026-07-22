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Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» (EUNAVFOR ASPIDES) απευθύνει σύσταση στα εμπορικά πλοία που συνδέονται με αμερικανικά, ισραηλινά ή σαουδαραβικά συμφέροντα να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν μέχρι να μειωθεί το επίπεδο απειλής, στον απόηχο των ανακοινώσεων των Χούθι της Υεμένης για ναυτικό εμπάργκο σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας- μνημονίου κατανόησης του Ιουνίου η κατάσταση ασφαλείας έχει επιδεινωθεί σημαντικά. «Οι δυνάμεις των Χούθι συνεχίζουν να απειλούν εμπορικά πλοία που σχετίζονται με ισραηλινά, αμερικανικά και, πιο πρόσφατα, σαουδαραβικά συμφέροντα. Επιθέσεις με πυραύλους, UAV, μέσα επιφανείας και άλλες ασύμμετρες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων παραμένουν απειλή ανά την Ερυθρά Θάλασσα, τα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τον Κόλπο του Άντεν και, όλο και περισσότερο, τις προσεγγίσεις στα Στενά του Ορμούζ. Ως εκ τούτου στα εμπορικά πλοία που επιχειρούν σε Ερυθρά Θάλασσα, Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, Κόλπο του Άντεν, Στενά του Ορμούζ και κοντινά ύδατα συστήνεται να διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης, να παρακολουθούν στενά την εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας και να συνεχίσουν να συντονίζονται με τις σχετικές αρχές ναυτικής ασφαλείας, περιλαμβανομένων των EUNAVFOR ASPIDES, UKMTO, MICA Center, MSCIO».

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«Η ανακοίνωση των Χούθι για ναυτικό εμπάργκο σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας στις 20 Ιουλίου 2026 αντιπροσωπεύει σημαντική κλιμάκωση της ναυτικής στρατηγικής εξαναγκασμού της οργάνωσης και είναι πολύ πιθανό να έχει σκοπό την άσκηση πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης στο Ριάντ για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις, περιλαμβανομένου του ανοίγματος ελεγχόμενων από τους Χούθι λιμανιών και αεροδρομίων, καταβολές μισθών, ανθρωπιστικά μέτρα και ανταλλαγές αιχμαλώτων. Αν και η αρχική διακήρυξη άφησε σκοπίμως την επιχειρησιακή έκταση ασαφή, ακόλουθη ενημέρωση…στις 21 Ιουλίου παρέχει την πρώτη επίσημη οδηγία επιβολής, λέγοντας πως “απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα σε όλα τα πλοία που φορτώνουν ή ξεφορτώνουν φορτία σε ή από σαουδαραβικά λιμάνια”. Η διευκρίνιση υποδεικνύει πως το εμπάργκο εστιάζει κυρίως στα λιμάνια παρά στις εθνικότητες».

Η απειλή για τη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα αυξάνεται σε μεσαία από χαμηλή, ενώ, όσον αφορά στη φύση των επιθέσεων που θα αναμένονταν, «προηγούμενα μοτίβα υποδεικνύουν πως οι επιθέσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αντιπλοϊκούς πυραύλους, UAV, USV και μικρά ταχύπλοα…η EUVNAVFOR ASPIDES έχει ενισχύσει τα προστατευτικά μέτρα για την υποστήριξη σκαφών».

Υπενθυμίζεται πως ο αντιναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης, του ΠΝ, ανέλαβε στις 15 Ιουλίου καθήκοντα διοικητή εν πλω της επιχείρησης «Ασπίδες», ενώ την προηγούμενη ημέρα το πλήρωμα της ελληνικής φρεγάτας «Ψαρά» παρασημοφορήθηκε για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση.