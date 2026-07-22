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Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει κοστίσει ως τώρα 37,5 δισ. δολάρια, είπε την Τρίτη ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ– μια αύξηση περίπου 8 δισ. δολαρίων σε σχέση με την τελευταία δημόσια εκτίμηση.

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης σε κοινοβουλευτικούς ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα εκτιμώμενα κόστη ως τις 30 Σεπτεμβρίου.

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Ήταν η πρώτη φορά που ο Χέγκσεθ δέχεται δημόσια ερωτήσεις από κοινοβουλευτικούς από τότε που οι ΗΠΑ άρχισαν ξανά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας είπε στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας ότι ήταν επείγον να εγκριθούν άλλα 87 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για το Πεντάγωνο, με 67 από αυτά να προορίζονται για επιχειρήσεις στη μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC