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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν την Κυριακή πως είχαν εντοπίσει πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατά της Άκαμπα στην Ιορδανία, δίπλα στο ισραηλινό έδαφος.

Σύμφωνα με τις IDF, καταρρίφθηκαν από αμερικανικά συστήματα αεράμυνας, ωστόσο εκτοξεύτηκαν και αναχαιτιστικοί πύραυλοι από ισραηλινά συστήματα Iron Dome για την κατάρριψη θραυσμάτων που θεωρήθηκαν δυνητική απειλή για την κοντινή πόλη Εϊλάτ.

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Η ισραηλινή πλευρά προειδοποίησε για πιθανή εξάπλωση της σύγκρουσης στο νότιο Ισραήλ, καθώς, σύμφωνα με την ιορδανική κρατική τηλεόραση, σειρήνες ηχούσαν ανά την Ιορδανία.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν την κατάρριψη τριών ιρανικών πυραύλων που είχαν εκτοξευτεί εναντίον της χώρας, ενώ ένας τέταρτος έπεσε σε απομακρυσμένη περιοχή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Δεν υπήρξαν απώλειες ή υλικές ζημιές, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο στρατιωτικό αξιωματούχο.

IDF has identified missiles launched from Iran in Jordan's southern city of Aqaba. Explosions were heard in Eilat from an interception. The IDF warns the public that there may be debris that spills over. pic.twitter.com/DhPKZsqm9x — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) July 19, 2026

Με πληροφορίες από Reuters, Times of Israel