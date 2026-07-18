Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οκτώ άτομα σκοτώθηκαν και 62 τραυματίστηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον αποθηκών του μεγαλύτερου online καταστήματος της Ρωσίας, Wildberries, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Επτά θάνατοι και 25 τραυματισμοί σημειώθηκαν σε αποθήκη στο Τάμποφ, περίπου 475 χλμ νοτιοανατολικά της Μόσχας. Ένας θάνατος και 37 τραυματισμοί έλαβαν χώρα σε άλλη αποθήκη της Wildberries, στο Ελεκτροστάλ, στην περιφέρεια της Μόσχας.

Advertisement

Advertisement

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι οι επιθέσεις έγιναν σε «μεγάλες εγκαταστάσεις επιμελητείας», που χρησιμοποιούνταν για προμήθειες εξαρτημάτων για παραγωγή drones και εξοπλισμού πλοήγησης. Επίσης είπε ότι η Ουκρανία χτύπησε στόχους στην Αζοφική, τη Μαύρη Θάλασσα και την Κριμαία.

Εικόνες από μια από τις αποθήκες έδειχναν φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον αέρα, με εργαζόμενους να τρέπονται σε φυγή. Ο Ζελένσκι είπε πως οι ουκρανικές επιθέσεις έγιναν ως απάντηση σε ρωσικά πλήγματα στις πολιτικές υποδομές της Ουκρανίας, και στις πόλεις και κοινότητες της χώρας. Τη νύχτα προς την Τετάρτη 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις ανά την Ουκρανία.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Η Wildberries θεωρείται το ρωσικό αντίστοιχο της Amazon, με την αξία της να υπολογίζεται στα 12,6 δισ. δολάρια. Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Τατιάνα Κιμ, είπε ότι επρόκειτο για μια «φρικτή νύχτα» για τη Ρωσία και την εταιρεία. «Επτά άνθρωποι που δούλευαν τη βραδινή βάρδια σκοτώθηκαν επί τόπου» είπε ο Εβγκένι Περβίσοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Τάμποφ, προσθέτοντας ότι 25 τραυματίστηκαν και μεταξύ τους ήταν 7 σε σοβαρή κατάσταση. Τα περισσότερα τραύματα προκλήθηκαν από θραύσματα, είπε, σημειώνοντας ότι καταρρίφθηκαν και 28 drones κατά την προσέγγισή τους.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπίοφ, είπε ότι 8 από τους τραυματίες στην αποθήκη στο Ελεκτροστάλ ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Δήλωσε πως 48 drones καταρρίφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας τη νύχτα και ότι χτυπήθηκε και αποθήκη πετρελαίου από drone που έπεφτε, κάτι που χαρακτήρισε ως το περιστατικό με τις πιο σοβαρές συνέπειες. Ο Ζελένσκι είχε πει και αυτός ότι χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η Ουκρανία θεωρεί τις ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου νόμιμους στόχους, καθώς η Μόσχα βασίζεται στις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων για τη χρηματοδότηση του πολέμου και έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας κατά των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων. Το Κίεβο ισχυρίστηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι περίπου το 43% των ρωσικών δυνατοτήτων διύλισης πετρελαίου είχαν αχρηστευθεί.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters