Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανέκτησε βίντεο από κάμερα των δραστών που κατέγραψε τη βομβιστική επίθεση εναντίον του επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό.

Από την έκρηξη της 29ης Ιουνίου τραυματίστηκαν σοβαρά ο ίδιος, η σύντροφός του και ο ανήλικος γιος τους.

Ως βασική ύποπτη για την τοποθέτηση της βόμβας θεωρήθηκε η Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία βρέθηκε αργότερα δολοφονημένη σε δασική περιοχή κοντά στο Κίεβο.

Για τη δολοφονία της κρατούνται ένας εν ενεργεία αξιωματικός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας πρώην αξιωματικός των διωκτικών αρχών.

Οι ουκρανικές αρχές διερευνούν την εμπλοκή στελεχών της υπηρεσίας πληροφοριών στην απόπειρα δολοφονίας του επιχειρηματία.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν αν η δολοφονία της Μπερεζόφσκα συνδέεται με τη συγκάλυψη των οργανωτών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα διάσταση στο θρίλερ της βομβιστικής επίθεσης εναντίον του Ουκρανού μεγιστάνα Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό δίνει ένα βίντεο που ανακτήθηκε από τους ειδικούς της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Η εικόνα καταγράφει τη στιγμή που ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτείται στην είσοδο της κατοικίας του επιχειρηματία, ενώ δίπλα του βρίσκονται η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους.

Η κάμερα των ίδιων των δραστών

Advertisement

Advertisement

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο. Όπως ανακοίνωσε, δεν προέρχεται απλώς από το σύστημα ασφαλείας του κτιρίου. Η κάμερα φέρεται να είχε τοποθετηθεί εκ των προτέρων από τους ανθρώπους που οργάνωσαν την επίθεση, προκειμένου να έχουν οπτική επιβεβαίωση ότι η εντολή εκτελέστηκε.

Οι ύποπτοι επιχείρησαν στη συνέχεια να διαγράψουν το υλικό, όμως οι ειδικοί της SBU κατάφεραν να το επαναφέρουν. Στο βίντεο ο Γερμολάεφ και οι δικοί του εμφανίζονται να πλησιάζουν ανυποψίαστοι τα σκαλιά της εισόδου, όταν σημειώνεται η ισχυρή έκρηξη.

Η επίθεση που συγκλόνισε το Μονακό

Η βόμβα εξερράγη το βράδυ της 29ης Ιουνίου. Ο 58χρονος επιχειρηματίας, η σύντροφός του Άννα και ο 13χρονος γιος τους τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο ίδιος ο Γερμολάεφ ανέφερε αργότερα ότι η γυναίκα υπέστη μη αναστρέψιμα τραύματα, ενώ το παιδί είχε εγκαύματα και κατάγματα. Ο ίδιος νοσηλεύτηκε στην εντατική.

Βασική ύποπτη για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού θεωρήθηκε η 39χρονη Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόφσκα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, άφησε το σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από το κτίριο και διέφυγε προς τη Γαλλία, περνώντας στη συνέχεια από την Ιταλία και τη Γερμανία.

Επέστρεψε στην Ουκρανία και βρέθηκε δολοφονημένη

Advertisement

Η Μπερεζόφσκα επέστρεψε νόμιμα στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου, πριν ενεργοποιηθεί η «κόκκινη αγγελία» της Interpol για τη σύλληψή της. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, βρέθηκε νεκρή και θαμμένη σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Γιούριβ, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου.

Το πτώμα της έφερε πολλαπλά τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν κάλυκες πιστολιού. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, δύο άνδρες την ανάγκασαν υπό την απειλή όπλου να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο, τη μετέφεραν στο δάσος, την πυροβόλησαν τέσσερις φορές και έθαψαν το σώμα της. Η σορός εντοπίστηκε έπειτα από αναπαράσταση του εγκλήματος, με βάση την κατάθεση ενός εκ των υπόπτων. Reuters

Για τη δολοφονία της κρατούνται χωρίς δυνατότητα εγγύησης ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας πρώην αξιωματικός των διωκτικών αρχών. Ο πρώτος ανακάλεσε την αρχική ομολογία του και επέρριψε την ευθύνη στον συγκατηγορούμενό του, ο οποίος αρνείται ότι διέπραξε τον φόνο. The Guardian

Advertisement

Οι κατηγορίες κατά της GUR και τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο Γερμολάεφ κατηγόρησε δημόσια εν ενεργεία και πρώην στελέχη της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GUR ότι συμμετείχαν στην οργάνωση της απόπειρας δολοφονίας. Η GUR απάντησε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ανακριτικές αρχές και προειδοποίησε κατά της συνωμοσιολογίας και των πολιτικά φορτισμένων ισχυρισμών που, όπως υποστηρίζει, δυσκολεύουν την έρευνα. RBC Ukraine

Οι εισαγγελικές αρχές του Μονακό επιμένουν ότι τα κίνητρα δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί και ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Το κεντρικό ερώτημα είναι πλέον διπλό: ποιος έδωσε την εντολή για τη βόμβα στο Μονακό και εάν η Μπερεζόφσκα δολοφονήθηκε για να μην αποκαλύψει τους πραγματικούς οργανωτές της επίθεσης.

Advertisement