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Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για έκτη συνεχή βραδιά επιθέσεις κατά του Ιράν, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τη σύγκρουση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ιρανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πλήγματα σε υποδομές- ενώ παράλληλα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και το πρώτο ιρανικό χτύπημα σε συριακό έδαφος.

Σύμφωνα με την αμερικανική CENTCOM, σκοπός των επιθέσεων ήταν η περαιτέρω υποβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, ενώ αναφέρθηκε ότι επιβιβάστηκαν και δυνάμεις σε ένα πλοίο στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού. Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ είπαν πως οι ΗΠΑ χτύπησαν πολιτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων γέφυρες, ένας σιδηροδρομικός σταθμός και ένα αεροδρόμιο. Οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν πως προέβησαν σε αντίποινα χτυπώντας αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ομάν και στόχους στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενώ ισχυρίζονται και ότι επιτέθηκαν σε διοικητήριο ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ σε συριακό έδαφος.

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Social Media/via REUTERS

Σύμφωνα με τους Φρουρούς, η συγκεκριμένη επίθεση έγινε στο αλ Τανφ της Συρίας, κοντά στα σύνορα της Ιορδανίας, ως αντίποινα στον θάνατο Ιρανών στρατιωτών πριν από δύο ημέρες. Ούτε η Συρία ούτε οι ΗΠΑ έχουν σχολιάσει- ωστόσο το Reuters μετέδωσε πως συριακή στρατιωτική πηγή επιβεβαίωνε ότι είχε υπάρξει επίθεση. Σημειώνεται πως οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις είπαν ότι κατέρριψαν τρεις ιρανικούς πυραύλους, χωρίς να αναφερθούν απώλειες ή ζημιές. Η συριακή πηγή είπε ότι είχε γίνει επίθεση κοντά στο Τανφ, μα δεν είχε χτυπηθεί η βάση ενώ δεν υπήρξαν απώλειες ή υλικές ζημιές. Οι ΗΠΑ είχαν πει τον Φεβρουάριο πως είχαν αποσυρθεί από τη βάση εκεί, που είναι στο «τριεθνές» μεταξύ Συρίας, Ιορδανίας και Ιράκ.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένας από τους σταθμούς του παραγωγής ενέργειας δέχθηκε ιρανική επίθεση με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές. Oι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν πως «αναχαίτισαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις». Το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει, μαζί με το Πακιστάν, ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και φιλοξενεί την πιο σημαντική αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε κι αυτό ότι απέκρουσε μέσα στη νύxτα επίθεση με πυραύλους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι έπληξαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αμερικανικά πολεμικά αεροπλάνα που σταθμεύουν στην Ιορδανία, ισχυριζόμενοι πως κατέστρεψαν «αμερικανικά αεροπλάνα ανεφοδιασμού και καταδιωκτικά» και προκάλεσαν «σοβαρές ζημιές σε πολυάριθμα άλλα».

Οι Φρουροί κάλεσαν επίσης τους Ιορδανούς να επιτεθούν «στα επιθετικά και εχθρικά προς το Ισλάμ συμφέροντα των Αμερικανών» στη χώρα τους, που είναι ένας από τους κύριους συμμάχους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

Στο Ιρακινό Κουρδιστάν, στο μεταξύ, σκοτώθηκαν οκτώ και αρκετοί τραυματίστηκαν στη Σουλεϊμανίγια νωρίς το πρωί, σύμφωνα με το κουρδικό πρακτορείο Rudaw και το AFP. Οι κουρδικές δυνάμεις της περιοχής απέδωσαν την επίθεση στο Ιράν. Σε άλλο περιστατικό, κουρδικές δυνάμεις είπαν ότι καταρρίφθηκαν οκτώ drones πάνω από το Ερμπίλ, χωρίς να αναφερθούν απώλειες.

Social Media/via REUTERS

Σημειώνεται πως κάποια από τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα έλαβαν χώρα κοντά στο νησί Κεσμ, καθώς και στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται πυρηνικός αντιδραστήρας. Η CENTCOM δεν ανέφερε γέφυρες μεταξύ των ιρανικών στόχων που ανακοίνωσε πως έπληξε, λέγοντας πως μαχητικά αεροσκάφη, drones και πολεμικά πλοία επιτέθηκαν σε επάκτιες εγκαταστάσεις παρατήρησης και αεράμυνας, υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας και «ναυτικές δυνατότητες». Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε απειλήσει με επιθέσεις σε γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αν η Τεχεράνη δεν επέστρεφε στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με το IRNA, στα πλήγματα σκοτώθηκαν επτά άτομα, ενώ τουλάχιστον 38 είναι οι νεκροί και 38 οι τραυματίες στη χώρα από τότε που αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας. Την Παρασκευή το βρετανικό UKMTO είπε πως είχε χτυπηθεί τάνκερ την Πέμπτη ενώ έπλεε κοντά στο Κασάμπ στο Ομάν.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP