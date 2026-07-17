Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την Πέμπτη πως έχει εγκρίνει τη δυνητική πώληση drones αυτοκτονίας τύπου Switchblade 300 Block 20 της AeroVironment στην Ελλάδα.

Το κόστος της προμήθειας υπολογίζεται στα 80,1 εκατομμύρια δολάρια, και θα γίνει μέσω προγράμματος FMS (Foreign Military Sales).

Advertisement

Advertisement

Το Switchlade 300 Block 20 είναι ένα περιφερόμενο πυρομαχικό (loitering munition) ή drone αυτοκτονίας για πλήγματα ακριβείας κατά προσωπικού, ελαφρών οχημάτων και τεθωρακισμένων. Είναι ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, με διάρκεια πτήσης άνω των 20 λεπτών, εμβέλεια 30 χλμ (με κεραία για αυξημένη ακτίνα δράσης) και προηγμένους αισθητήρες. Μπορεί να πιάσει ταχύτητες 100-160 χλμ.

Στη σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται πως η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει την αγορά 350 drones τύπου Switchblade 300 Block 20 (χαρακτηρίζονται ως LMAMS, Lethal Miniature Aerial Missile Systems) και 35 συστημάτων ελέγχου πυρός (FCS). Το όλο «πακέτο» θα περιλαμβάνει επίσης drones Switchblade 600 με σύστημα για αυξημένη αντοχή στις παρεμβολές, συστήματα ελέγχου για αυτά, φορτιστές για μπαταρίες, εκπαίδευση κ.α. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ που συνεχίζει να αποτελεί δύναμη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη, προσθέτοντας πως θα βελτιωθεί η αποτρεπτική της ισχύ και θα αυξηθεί η διαλειτουργικότητα με τις ΗΠΑ, ενώ δεν θα μεταβληθεί η «βασική στρατιωτική ισορροπία» στην περιοχή.

Τι είναι τα Loitering Munitions

Τα loitering munitions, γνωστά και ως «drones αυτοκτονίας» είναι μικρά drones που διαθέτουν εκρηκτική κεφαλή και κατά κανόνα περιφέρονται στις «περιοχές ευθύνης» τους, πέφτοντας πάνω σε στόχους που εντοπίζονται, με αποτέλεσμα την καταστροφή τους ή την πρόκληση ζημιών σε αυτούς.

Έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στις πολεμικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών αποδεικνύοντας την αξία τους, καθώς επιτρέπουν την ταχεία προσβολή στόχων που εμφανίζονται στις περιοχές τους για μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να τίθενται πλατφόρμες υψηλής αξίας (πχ αεροσκάφη, ελικόπτερα) σε κίνδυνο, ενώ επιτρέπουν «επιλεκτική» στόχευση, καθώς μια επίθεση μπορεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει στόχο. Στην πράξη είναι κάτι ανάμεσα σε πύραυλο cruise ή μη επανδρωμένο οπλισμένο αεροσκάφος (UCAV), καθώς έχουν χαρακτηριστικά και των δύο κατηγοριών (αλλά και διαφορές).

Η προμήθεια των συγκεκριμένων αμερικανικών συστημάτων, που έχουν δει χρήση στην Ουκρανία, είχε δρομολογηθεί πριν περίπου δύο χρόνια για τις ανάγκες των ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων- Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων και του Πεζικού.