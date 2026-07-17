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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ώρα υψηλής τηλεθέασης που όμως μεγάλα τηλεοπτικά επέλεξαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας, κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη «μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία» κι ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών τα οποία αποκαλύπτουν, κατ’ αυτόν, «σοκαριστικές ευαλωτότητες» του αμερικανικού εκλογικού συστήματος.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως τα έγγραφα στα οποία αναφέρθηκε «δείχνουν ότι, για πολλά χρόνια, από τις (σ.σ. προεδρικές) εκλογές του 2020, η Κίνα διεξήγαγε αυτή που μοιάζει να ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία», υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο «απέκτησε παράνομα» όχι λιγότερους από «220 εκατομμύρια φακέλους αμερικανών ψηφοφόρων».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια πειστική απόδειξη, πως στις εκλογές του 2020 του «έκλεψαν» τη νίκη, ότι δεν επικράτησε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. Παρά τους ισχυρισμούς του για μαζικές παρατυπίες και νοθεία, ειδικοί, ανεξάρτητα ινστιτούτα και η αμερικανική δικαιοσύνη συμπέραναν πως δεν υπάρχει καμιά απόδειξη για νοθεία ή παρατυπίες που επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αξίωσε να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας την ομιλία του από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζονταςπως ενέχονται σε υποτιθέμενη συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.

«Το NBC και το ABC είπαν πως δεν θα μεταδώσουν την ομιλία (…) Επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν. Αυτά και άλλα μέσα ενημέρωσης είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. (…) Μια απάτη όπως αυτή θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους», είπε σε επιθετικό τόνο ο πρόεδρος.

Όπως επισήμαναν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η κινεζική πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση -ήδη πριν εκφωνήσει την ομιλία του ο κ. Τραμπ- με την οποία τόνισε πως το Πεκίνο θεωρεί τις εκλογές στις ΗΠΑ «εσωτερική υπόθεση», τηρεί την «αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών» και διατρανώνοντας πως «η Κίνα ουδέποτε αναμίχθηκε ή θα αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP