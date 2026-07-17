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Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν για έκτη συνεχή νύχτα, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις τους, με το Ιράν να απαντά με επιθέσεις κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στον Κόλπο, καθώς οι δύο πλευρές συγκρούονται για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είπαν ότι ολοκλήρωσαν έναν νέο γύρο πληγμάτων για την «περαιτέρω υποβάθμιση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων», μεταξύ άλλων στο νησί Κεσμ και κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. «Αμερικανικές δυνάμεις, περιλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, drones και πολεμικών πλοίων, εξαπέλυσαν όπλα ακριβείας που χτύπησαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, όπως επάκτιες θέσεις παρατήρησης και αεράμυνας, υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας και ναυτικές δυνατότητες» ανακοίνωσε η US Central Command. To Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και drones κατά βάσεων σε γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων και αεροπορική βάση στην Ιορδανία.

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U.S. military:



"Today at 9:40 p.m. ET, U.S. Central Command (CENTCOM) completed its latest major wave of strikes against Iran.



U.S. forces, including fighter jets, aerial drones, and warships, launched precision munitions that hit dozens of Iranian military targets such as… pic.twitter.com/WsdjupHVCq — Open Source Intel (@Osint613) July 17, 2026

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είπαν πως είχαν επιτεθεί σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Ντόχα, στο Κατάρ, σύμφωνα με μαρτυρίες, και το υπουργείο Εσωτερικών είπε ότι ένα παιδί είχε τραυματιστεί από θραύσματα. Ιρανικά ΜΜΕ είπαν ότι χτυπήθηκαν πέντε γέφυρες και ένας σιδηροδρομικός σταθμός στο Μπαντάρ Καμίρ, καθώς και το αεροδρόμιο Ιρανσάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιθέσεις κατά γεφυρών στο Μπαντάρ Καμίρ, μετέδωσε το IRNA.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να χτυπήσει γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αν η Τεχεράνη δεν επέστρεφε στις συνομιλίες.

Η CENTCOM είπε ακόμη πως πεζοναύτες είχαν επιβιβαστεί σε τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν στο πλαίσιο του ανανεωμένου ναυτικού αποκλεισμού που άρχισε το βράδυ της Τρίτης.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετωπίζει «επιθέσεις εχθρικών πυραύλων και drones» που απέδωσε στο Ιράν, ενώ ήχησαν για ακόμη μια νύχτα σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν.

Το γενικό επιτελείο στρατού του εμιράτου του Κουβέιτ, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζονται» επιθέσεις «εχθρικών drones και πυραύλων» και διαβεβαίωσε ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ, από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP