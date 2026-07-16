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Ο Μπραντ Πάρσκεϊλ, «ψηφιακός γκουρού» που είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, ηγήθηκε καμπάνιας στα social media για λογαριασμό της κυβέρνησης του Ισραήλ, με σκοπό τον επηρεασμό των Αμερικανών συντηρητικών του κινήματος MAGA, υπέρ του Ισραήλ, στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Time.

Κάποιες από τις πηγές που επικαλείται το περιοδικό εκφράζουν ανησυχίες όσον αφορά στο κατά πόσον η προσπάθεια αυτή επηρέασε τον δημόσιο διάλογο για τις επιλογές Τραμπ μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν.

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Έγγραφα που εξέτασε το Time δείχνουν πως η διεθνής διαφημιστική Havas είχε προσλάβει την εταιρεία του Πάρσκεϊλ, Clock Tower X, για μια ψηφιακή καμπάνια για το Ισραήλ, που περιελάμβανε περιεχόμενο που προοριζόταν για νεότεροι κοινό στο YouTube, το Instagram, το TikTok, podcasts κλπ. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Πάρσκεϊλ συμφώνησε να επεκτείνει την καμπάνια, προσπαθώντας να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο εργαλεία ΑΙ όπως το ChatGPT παρουσιάζουν πληροφορίες για το Ισραήλ και τον πόλεμο. Σύμφωνα με το Time, το συμβόλαιο ήταν ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων τον μήνα.

Επισήμως η καμπάνια παρουσιάστηκε ως μέρος της προσπάθειας του Ισραήλ κατά του αντισημιτισμού online, μα στέλεχος του ισραηλινού ΥΠΕΞ είπε στο Time πως ένας άλλος στόχος ήταν να κρατηθούν οι νεαροί συντηρητικοί στην πλευρά του Ισραήλ. Ο Πάρσκεϊλ από την πλευρά του παραδέχτηκε πως ένας στόχος ήταν όντως να διατηρηθεί η στήριξη προς το Ισραήλ μεταξύ των νεαρών συντηρητικών, μα αρνήθηκε πως επιδίωξε να υπονομεύσει τις πολιτικές του Τραμπ. «Ποτέ δεν χρηματοδότησα, οργάνωσα ή συμμετείχα σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του προέδρου Τραμπ, περιλαμβανομένου του μνημονίου ή της πρότασης για κατάπαυση πυρός» είπε ο ίδιος στο Time, προσθέτοντας πως οι ισχυρισμοί ότι ο ίδιος συντονίζει μια προσπάθεια να συνεχιστεί ο πόλεμος είναι ψευδείς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η καμπάνια του βασίστηκε σε ένα δίκτυο συντηρητικών εταιρειών και influencers, που φέρονται να λάμβαναν οδηγίες για το τι θα έλεγαν και πώς σε αναρτήσεις στα social media και πληρώνονταν βάσει της απήχησης του περιεχομένου τους.

Όπως γράφει το Time, κάποιοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ανησύχησαν πως αυτό που είχε αρχίσει ως μια προσπάθεια να συντηρηθεί το φιλοϊσραηλινό συναίσθημα μεταξύ των Αμερικανών συντηρητικών είχε εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με τα πολιτικά συμφέροντα του προέδρου: «Μιλάμε για Αμερικανούς influencers που πληρώνονται από μια ξένη χώρα, μετά προσπαθούν να δημιουργήσουν momentum για να αλλάξουν την άποψη του προέδρου, ή τις απόψεις άλλων γύρω του» είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο περιοδικό.

Η καμπάνια, σύμφωνα με το Time, παραμένει ενεργή, μα τόσο από πλευράς της κυβέρνησης Τραμπ όσο και από ισραηλινής πλευράς φαίνεται να υπάρχει ενόχληση, καθώς η στήριξη προς το Ισραήλ μεταξύ των νεότερων Ρεπουμπλικάνων και του ευρύτερου αμερικανικού κοινού μειώνεται: «Είμαστε εκνευρισμένοι με τον Μπραντ Πάρσκεϊλ…ήταν να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Τον πληρώσαμε πολλά λεφτά. Μα τι έκανε με αυτά; Τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα» είπε Ισραηλινός αξιωματούχος στο αμερικανικό περιοδικό.