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Το Ιράν είπε την Πέμπτη πως τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν απαραβίαστη «κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας πως αν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του για επιθέσεις σε υποδομές του Ιράν, τότε και αυτό θα χτυπήσει υποδομές ανά τον Κόλπο.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις για πέμπτη ημέρα την Τετάρτη και επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, έχει σκοπό να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Μετά τα πρώτα πλήγματα το βράδυ της Τετάρτης ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, δήλωσε πως «είμαστε σε ουσιαστικό και υπαρξιακό πόλεμο με την Αμερική».

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Ο ταξίαρχος Μοχάμαντ Ακραμίνια, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, είπε την Πέμπτη πως τα Στενά, από όπου διερχόταν περίπου το 1/5 των διεθνών φορτίων αερίου και πετρελαίου προπολεμικά, ήταν «κόκκινη γραμμή» για το Ιράν, όπου ασκεί έλεγχο. «Οι Αμερικανοί νόμισαν πως με επιθέσεις σε κάποιες βάσεις μας στις νότιες ακτές της χώρας, θα έπαιρναν τον έλεγχο αυτού του στρατηγικού στενού…ωστόσο η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει την δυνατότητα να ασκεί έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ από κάθε σημείο της επικράτειάς της, και αυτό το ζήτημα δεν εναπόκειται ποτέ σε ακτές και νησιά» πρόσθεσε.

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters πως τα αμερικανικά πλήγματα που είχαν ως στόχο το άνοιγμα των Στενών στόχευαν επίσης ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που οι ΗΠΑ θα ήθελαν να εξαφανιστούν πριν προχωρήσουν σε πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις.

Ο ιρανικός στρατός είπε προηγουμένως όσον αφορά στα Στενά πως «θα αντισταθούμε χωρίς αμφιβολία μέχρι τέλους και θα εξουδετερώσουμε τις αμερικανικές επεμβάσεις στην περιοχή».

Σύμφωνα με τον Ιρανό εκπρόσωπο, ο μόνος τρόπος να ανοίξουν ξανά τα Στενά ήταν οι ΗΠΑ να συμμορφωθούν στο μνημόνιο 14 σημείων που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο και την εφαρμογή των «ιρανικών κανονισμών» για την κίνηση των πλοίων στα Στενά.

Ο Τραμπ είπε την Τρίτη πως θα χτυπήσει την επόμενη εβδομάδα σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Ο Ακραμίνια είπε πως αν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του, οι ιρανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν «όλες τις υποδομές που απομένουν» ανά την περιοχή και η απάντηση θα είναι πιο σκληρή, ευρύτερη και πιο καταστροφική από τις προηγούμενες επιθέσεις.

Το Ιράν είπε την Πέμπτη πως στόχευσε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία, προειδοποιώντας τους γείτονές του πως το να επιτρέπουν στις ΗΠΑ να εκτοξεύουν επιθέσεις εναντίον του δεν θα μείνει αναπάντητο. «Οι γείτονές μας θα έπρεπε να ξέρουν πως το να παρέχουν βάση στους Αμερικανούς και να τους επιτρέπουν να ανοίγουν πυρ κατά του ιρανικού εδάφους είναι απαράδεκτο και δεν θα μείνιε αναπάντητο» ανακοίνωσε ο ιρανικός στρατός.

Με πληροφορίες από Reuters