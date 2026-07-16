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Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν δύο κύματα επιθέσεων ενάντια στις επάκτιες άμυνες και πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν την Τετάρτη, αφού επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό, με το Ιράν να αντεπιτίθεται στοχεύοντας αμερικανικές εγκαταστάσεις σε γειτονικές χώρες, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως «υπαρξιακό πόλεμο» με την Αμερική.

Η νεότερη κλιμάκωση λαμβάνει χώρα ημέρες μετά την κατάρρευση μιας εύθραυστης εκεχειρίας, ενισχύοντας το ενδεχόμενο για μια επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο, με το Ιράν για άλλη μια φορά να απειλεί να μπλοκάρει περισσότερες εξαγωγές ενέργειας στην περιοχή.

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Οι εχθροπραξίες έχουν ενταθεί από τότε που το Ιράν είπε, αργά το Σάββατο, πως είχε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Οι πολεμικές επιχειρήσεις εμποδίζουν τα πλοία να διέρχονται από τη ζωτικής σημασίας ναυτική οδό, από όπου περνούσε περίπου το 1/5 των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου πριν αρχίσει η σύγκρουση. Το μπρεντ έκλεισε στα 84,95 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη.

H US Central Command είπε πως οι ένοπλες δυνάμεις είχαν χτυπήσει επάκτια αμυντικά συστήματα και αποθήκες και βάσεις εκτόξευσης πυραύλων cruise στο Μεγάλο Τουνμπ, εξαπολύοντας δεύτερο κύμα επιθέσεων ώρες μετά. «Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικά κέντρα διοικήσεως, θέσεις αεράμυνας, δυνατότητες πυραύλων και drones και επάκτια παρατηρητήρια» όπως ανακοινώθηκε, συμπληρώνοντας πως χτυπήθηκαν ακόμη στόχοι στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου είναι το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των Φρουρών της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

According to a release from U.S, Central Command, at 9 pm eastern time, the latest wave of U.S. strikes against Iran, that included strikes on command centers, air defense sites, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities, ended. Strikes are ongoing while… pic.twitter.com/0umnRw4V2T — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2026

«Νωρίτερα το πρωί αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν επάκτιες εγκαταστάσεις άμυνας και πυραύλων cruise στο Μεγάλο Τουνμπ κατά τη διάρκεια ενός κύμαοτς 90 λεπτών» ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν την Τετάρτη πως χτύπησαν αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ανέφεραν ότι στόχευσαν μια συγκέντρωση αμερικανικού προσωπικού και ένα ραντάρ στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ με πυραύλους και drones.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είπαν ακόμη πως αχρήστευσαν ένα τάνκερ χωρίς φορτίο που προσπαθούσε να μεταβεί στο νησί Χαργκ, αφού αγνόησε προειδοποιήσεις, εξαπολύοντας πυραύλους Hellfire στην τσιμινιέρα του.

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Μετά το πρώτο κύμα επιθέσεων, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, εξέδωσε ανακοίνωση όπου έλεγε ότι η ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από αυτό που χαρακτήρισε «ιρανικές διευθετήσεις» στα στενά, προσθέτοντας πως «είμαστε σε ουσιώδη και υπαρξιακό πόλεμο με την Αμερική».

Σε θριαμβευτικούς τόνους ο Τραμπ υποστήριξε πως «το Ιράν θα ηττηθεί σύντομα. Θα ηττηθούν πολύ σύντομα». Μιλώντας σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια, ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί «θέλουν απεγνωσμένα συμβιβασμό».

«Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν όντως συμβιβασμό. Θα μάθουμε αν θα έχουμε συμβιβασμό μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε» είπε.

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Roughly 24 hours after the Iran blockade went back into effect, US forces fired on a tanker attempting to head towards Iran’s Kharg Island.



Seen here, multiple Hellfire missiles are fired into the engine room of the M/T Belma in the Persian/Arabian Gulf. pic.twitter.com/JBlzVkibFP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 15, 2026

Ωστόσο εν μέσω των εχθροπραξιών ανέφερε ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα που είχε κρατηθεί στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, προσθέτοντας ότι «οι ΗΠΑ εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης του Ιράν». Σύμφωνα με τον Τζάρεντ Γκένσερ, δικηγόρο ειδικευμένο σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η γυναίκα που επετράπη να φύγει είναι «πελάτισσά του», η Ντένα Καράρι. Η αμερικανοϊρανή «είχε παγιδευτεί στο Ιράν με ψευδείς κατηγορίες» περί συνεργασίας με εχθρικό κράτος και κατασκοπείας, ανέφερε μέσω X.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν την Τετάρτη αρκετά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας Κουρδιστάν του Ιράκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας.

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Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι είδαν drones να κάνουν υπέρπτηση στην Αρμπίλ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, προτού χτυπηθούν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκρήξεις. Οι καπνοί ήταν ορατοί σε απόσταση γύρω από το αμερικανικό προξενείο, που είχε ήδη γίνει στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι αυτή ήταν η πρώτη επιδρομή με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων που είχε στόχο το προξενείο στην Αρμπίλ αφότου κηρύχτηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στις αρχές Απριλίου.

Οι κουρδικές «αντιτρομοκρατικές» δυνάμεις ανέφεραν ότι οι δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ «κατέρριψαν (…) οκτώ drones φορτωμένα εκρηκτικά από τις 20:53 ως τις 21:53» (σ.σ.: τοπικές ώρες και ώρα Ελλάδας). Δεν έκαναν λόγο για θύματα.

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Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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