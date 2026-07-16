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Επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων νωρίς το πρωί, έπειτα από συναγερμό που κήρυξε η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας τα μεσάνυχτα εξαιτίας της εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και τις εκρήξεις που ακούστηκαν.

Η επίθεση καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν· σκοπός του ταξιδιού ήταν να ενισχυθεί η διμερής «εταιρική σχέση» ως προς την άμυνα ανάμεσα στην ΕΕ και την εμπόλεμη χώρα.

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Δημοσιογράφος του AFP ανέφερε πως είδε πολλές λάμψεις στους αιθέρες του Κιέβου, ακολουθούμενες από όχι λιγότερες από έξι εκρήξεις.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο μέσω Telegram για πλήγματα σε «αποθήκες» και εκδήλωση πυρκαγιάς στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, σε κτίρια που «δεν αποτελούν κατοικίες» και πυρκαγιά στη συνοικία Νταρνίτσκι.

Ώρες αργότερα, η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο , λίγο πριν από τις 07:00, για δυο νεκρούς και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί.

Παράλληλα το Χάρκοβο, μεγάλη ουκρανική πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, αναφερόμενος σε πλήγματα σε συνολικά τρεις συνοικίες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο, υποδομές στα λιμάνια της Οδησσού και του Πιβντένι, καθώς κι ένα πλοίο.

Όπως αναφέρθηκε επλήγησαν στο Κίεβο ουκρανικές στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που εμπλέκονται στην παραγωγή και την αποθήκευση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

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Το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε επίσης πως στοχοθέτησε εγκαταστάσεις υποδομής στα λιμάνια της Οδησσού και του Πιβντένι, τα οποία χρησιμεύουν για την παραλαβή, την αποθήκευση και τη διαχείριση στρατιωτικών φορτίων και προμηθειών καυσίμων.

Ένα πλοίο και ένα ταχύπλοο που ανήκουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επλήγησαν επίσης ενώ βρίσκονταν καθ’ οδόν προς λιμάνια στην περιφέρεια της Οδησσού, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Από τον Ιούνιο, το Κίεβο υφίσταται συχνά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους, που εξαιτίας της υψηλής ταχύτητάς τους είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν από άλλα οπλικά συστήματα. Συχνά γίνονται εκτοξεύσεις κατά κύματα.

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Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν έλλειψη πυραύλων PAC-3 για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, απαραίτητων για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει με άδεια τέτοιους πυραύλους, χωρίς ωστόσο να έχει συζητήσει σχετικά με την κατασκευάστρια.

Ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες ότι η παραγωγή θα μπορούσε να αρχίσει «ως το τέλος του 2026» αν όντως δινόταν τέτοια άδεια.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP