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Στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αναζωπύρωση της πολιτικής τρομοκρατίας.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, απευθυνόμενος στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στη Βάγια Νέστορα, μα μίλησε συγκεκριμένα για την περίπτωση 72χρονης στην Ελλάδα που κατέληξε μετά από εγκαύματα που υπέστη σε επίθεση με μολότοφ: «Ήρθατε εδώ, είστε εδώ, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της, μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά, στη Γερμανία και στη Γαλλία καταφερόμενος κατά της ακροαριστερής πολιτικής τρομοκρατίας: «Τίποτα από αυτά δεν είναι νέο. Η ακροαριστερή πολιτική τρομοκρατία δεν είναι μια νέα, σύγχρονη πρωτοτυπία. Δεν είναι μια φαντασία που δημιούργησαν συντηρητικοί πολιτικοί. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής, ήταν η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας» είπε χαρακτηριστικά.

🚨 Sec. Marco Rubio nailed it in front of global officials exposing far-left terrorism.



“You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned over 80% of her body in her own home in Greece. She died after a firebomb attack because her daughter dared to run for… pic.twitter.com/IMMou5ehpX July 16, 2026