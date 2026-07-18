Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι βομβαρδισμοί συνέχισαν να είναι σφοδροί στη Μέση Ανατολή για έβδομη συναπτή νύχτα, με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει με επιθέσεις στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω X χθες Παρασκευή (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· σήμερα στις 04:39 ώρα Ελλάδας) ότι «ολοκλήρωσαν» νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησαν «εγκαταστάσεις επιτήρησης», «υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας», «υπόγειες αποθήκες όπλων» και «ναυτικές δυνατότητες».

Advertisement

Advertisement

Οι αρχές στην επαρχία Ορμουζγκάν, στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσαν ότι αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNAμέσω Telegram.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης σε διάφορες άλλες περιοχές του νότιου και κεντρικού Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.Σε αντίποινα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ.

Την προηγουμένη, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν αναφέρει πως έπληξαν «δεκάδες» στόχους. Στους χθεσινούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με το IRNA.

Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στον νότο και παρότρυναν τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος, Αναφέρθηκαν επίσης σε βομβαρδισμούς εναντίον γεφυρών, λιμανιού, αεροδρομίου, τηλεπικοινωνιακών υποδομών και σιδηροδρομικού σταθμού.

Η Ουάσιγκτον δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δυο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο «εξερράγησαν» και «πήραν φωτιά» όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν .

Advertisement

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αυτή την εβδομάδα να διατάξει να βομβαρδιστούν γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί στο Ιράν, αν οι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Τεχεράνη θα εισέλθει σε φάση «ολοκληρωτικής επίθεσης» αν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχιστούν για πάνω από «δύο-τρεις ημέρες», απείλησε χθες ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος για τις στρατιωτικές υποθέσεις του ιρανού ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως τα πλήγματά τους θα «συνεχίζονται» ωσότου «επανέλθει η ηρεμία στις νότιες (ιρανικές) ακτές και στο στενό του Ορμούζ».

Advertisement

«Το στενό του Ορμούζ οδεύει να μετατραπεί σε παγίδα για τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές. Η λογική της κλιμάκωσης ξεφεύγει ολοένα περισσότερο», κρίνει ο Νταβίντ Χαλφά, ειδικός για τη Μέση Ανατολή στο Ίδρυμα Ζαν Ζορές, που ανησυχεί για τον «κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης».

Στο Κουβέιτ, ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός όπου γίνεται επίσης αφαλάτωση ύδατος επλήγη από ιρανική επίθεση, σύμφωνα με το εμιράτο, που κάλεσε τους χρήστες «να εκλογικεύσουν» την κατανάλωση ρεύματος «σε αυτή την εξαιρετική φάση» για τη χώρα όπου το τρέχον διάστημα οι θερμοκρασίες φτάνουν ως ακόμη και τους 48° Κελσίου.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, εν μέσω της συνέχισης των εχθροπραξιών. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο άλλαζε χέρια χθες έναντι 88,10 δολαρίων το βαρέλι (+4,60%). Το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI (West Texas Intermediate) προς παράδοση τον Αύγουστο είχε φτάσει στα 82,49 δολάρια (+4,48%).

Advertisement

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP