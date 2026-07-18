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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 άλλοι τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) εναντίον κέντρου εφοδιαστικής σε μικρή πόλη στη δυτική Ρωσία, ενώ η πρωτεύουσα Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων drones.

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού στον συγκεκριμένο κλάδο, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους.

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A drone attack overnight hit a major Wildberries logistics center in Elektrostal, near Moscow, sparking a massive fire.



The targeted facility handles approximately 10% of the e-commerce giant's total turnover across Russia, with smoke reaching the capital.



Video: Exilenova+ pic.twitter.com/iXHIUo1Qm7 — KyivPost (@KyivPost) July 18, 2026

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη ρωσική επικράτεια τους τελευταίους μήνες, στοχοθετώντας κυρίως υποδομές εφοδιαστικής ή εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες σε μια προσπάθεια να στερέψει τη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ξέσπασε πυρκαγιά στην εγκατάσταση που επλήγη αλλά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο.

This morning, Ukrainian attack drones successfully struck the second-largest order-fulfillment center of the Russian ecommerce giant Wildberries.



Seen here, the Moscow-area facility, completely engulfed in flames, sends a massive plume of smoke skyward over Russia's capital. pic.twitter.com/hHZ7LbGYJs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2026

Περισσότερα από 370 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Από τις 20:30, περισσότερα από 370 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν ακόμα μακριά. Εξήντα τέσσερα εχθρικά drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν την ίδια τη Μόσχα», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP