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Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο το Σάββατο, μετά από έβδομη συνεχή νύχτα αμερικανικών πληγμάτων κατά στρατιωτικών στόχων στο έδαφός, περιλαμβανομένων υποδομών στρατιωτικής επιμελητείας, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Κουβέιτ δέχτηκε επίθεση, με εγκαταστάσεις αφαλάτωσης να υφίστανται πλήγμα και τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ να αναστέλλεται λόγω επανειλημμένων επιθέσεων με πυραύλους και drones. Οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι χτύπησαν αμερικανικό στρατιωτικό κέντρο υποστήριξης και κατέστρεψαν ραντάρ στο Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ υποστήριξαν επίσης ότι στο Μπαχρέιν οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν εγκαταστάσεις όπου ήταν συγκεντρωμένα αμερικανικά μαχητικά και ένα κέντρο πληροφοριών. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας είπαν ότι αναχαίτισαν 10 ιρανικούς πυραύλους που είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές, ενώ το Μπαχρέιν είπε και αυτό ότι η αεράμυνά του απέτρεψε τις ιρανικές επιθέσεις,

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«Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διεθνής φορέας για να αποτρέψει τη βαρβαρότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, δεν έχουμε άλλο δρόμο μπροστά μας εκτός από την εντολή που δίνει το Κοράνι: “Σε όποιον σου επιτεθεί, να επιτεθείς με τον ίδιο τρόπο”» ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, προειδοποιώντας συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να αναμένουν περισσότερα πλήγματα.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έβδομη συνεχή νύχτα από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η συμφωνία για κατάπαυση πυρός είχε λάβει τέλος. Σύμφωνα με τη US CENTCOM, οι δυνάμεις του χτύπησαν εγκαταστάσεις παρατήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας, αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες.

Οι ΗΠΑ έχουν επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ το Ιράν έχει κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, με την κίνηση να σταματά σε μεγάλο βαθμό.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC