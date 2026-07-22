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Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ανακοινώσουν σύντομα μια συμφωνία βάσει της οποίας θα επιτραπεί στο βασίλειο να αναπτύξει πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με αναφορές από αμερικανικά ΜΜΕ.

Η Wall Street Journal ανέφερε σε δημοσίευμά της, όπου επικαλείται αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, πως ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε και επίσημα συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της οποίας το βασίλειο θα αποκτήσει πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, εν δυνάμει ανοίγοντας τον δρόμο για εμπλουτισμό ουρανίου στο σαουδαραβικό έδαφος. Η νέα συμφωνία, η διάρκεια της οποίας θα είναι 30 χρόνια, εκτιμάται ότι είναι αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αμερικανικές εταιρείες να παίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των πυρηνικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αφήνοντας έξω άλλες χώρες.

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Σύμφωνα με τους New York Times, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει την Τετάρτη πως έχει κλείσει ευρεία πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμπλουτισμό από το βασίλειο του δικού του πυρηνικού καυσίμου για πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η συμφωνία έχει σκοπό να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της σαουδαραβικής κυβέρνησης, οι οποίοι δοκιμάζονται λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Ουάσινγκτον και το Ριάντ συζητούν εδώ και χρόνια μια συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας που θα έδινε στη Σαουδική Αραβία πρόσβαση σε αμερικανική τεχνολογία και σε αμερικανικές εταιρείες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα συμβόλαια για τις σαουδαραβικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Δύο πηγές είπαν στο Reuters αυτή την εβδομάδα πως η κυβέρνηση Τραμπ ήταν έτοιμη να υποβάλει στο Κογκρέσο τη συμφωνία, ωστόσο υπογράμμισαν πως δεν περιλαμβάνει το «gold standard» που απαγορεύει τον εμπλουτισμό ουρανίου και την επεξεργασία χρησιμοποιουμένου πυρηνικού καυσίμου, που αποτελούν εν δυνάμει οδούς για την ανάπτυξη υλικού για πυρηνικά όπλα- ή ένα επιπλέον πρωτόκολλο επιπλέον διεθνούς επίβλεψης.

Αυτές οι παραλείψεις πιθανώς θα προκαλέσουν ανησυχία σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, ενώ επίσης μπορεί να υπάρξει αντίσταση στο Κογκρέσο.

Με πληροφορίες από Reuters, WSJ, New York Times, BBC