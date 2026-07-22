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Οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή σταθμό ηλεκτροπαραγωγής κάθε φορά που το Ιράν εξαπολύει επίθεση «είτε είναι με πύραυλο, είτε με ρουκέτα, drone ή άλλη συσκευή ή όπλο» εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ, η Wall Street Journal ανέφερε σε δημοσίευμά της, όπου επικαλείται αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, πως ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε και επίσημα συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της οποίας το βασίλειο θα αποκτήσει πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, εν δυνάμει ανοίγοντας τον δρόμο για εμπλουτισμό ουρανίου στο σαουδαραβικό έδαφος. Η νέα συμφωνία, η διάρκεια της οποίας θα είναι 30 χρόνια, εκτιμάται ότι είναι αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αμερικανικές εταιρείες να παίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των πυρηνικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αφήνοντας έξω άλλες χώρες.

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