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Στον «απόλυτο στόχο» των ΗΠΑ στο πλαίσιο της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης με το Ιράν αναδεικνύεται εκ νέου το «Pickaxe Mountain», με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλλει επίθεση εναντίον του «σύντομα».

Πρόκειται για μια πολύ οχυρωμένη εγκατάσταση, σχετιζόμενη με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που περιλαμβάνει δύο συμπλέγματα σηράγγων, θαμμένα βαθιά, τα οποία θεωρείται πως δεν μπορούν να χτυπηθούν ακόμα και με τις ισχυρότερες bunker buster βόμβες στο αμερικανικό οπλοστάσιο.

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«Θα καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι» είχε πει ο Τραμπ σε συνέντευξή του στις 13 Ιουλίου.

Το Pickaxe Mountain βρίσκεται 220 χλμ νότια της Τεχεράνης και 2 χλμ από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, το οποίο είχε βομβαρδιστεί τόσο στην εξ εξελίξει σύγκρουση όσο και στον Πόλεμο των 12 Ημερών. Το ίδιο το Pickaxe Mountain δεν στοχεύθηκε.

Η κορυφή του είναι περίπου 1.600 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Οι εγκαταστάσεις εκεί θεωρείται πως συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρχισαν να κατασκευάζονται το 2020. Τον Σεπτέμβριο εκείνου του έτους ο τότε επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος είχε πει ότι το Ιράν είχε αρχίσει να κατασκευάζει «μια πιο μοντέρνα, μεγαλύτερη και εκτενέστερη αίθουσα σε όλες τις διαστάσεις στην καρδιά του βουνού κοντά στο Νατάνζ» για κατασκευή προηγμένων συσκευών φυγοκέντρησης. Ο Ραφαέλ Γκρόσι της ΙΑΕΑ έχει πει ότι το Ιράν είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του για πυρηνικές δραστηριότητες στο βουνό.

Ανάλυση δορυφορικών εικόνων έχει δείξει δύο ζεύγη εισόδων, που θεωρείται ότι οδηγούν σε μια εγκατάσταση τουλάχιστον 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Υπάρχει μια μεγάλη περίμετρος ασφαλείας και οι είσοδοι φαίνονται ιδιαίτερα ενισχυμένες.

Ο Τραμπ είχε πει στις 13 Ιουλίου πως η Ουάσινγκτον παρατηρεί στενά το βουνό. «Δεν βλέπουμε δραστηριότητα εκεί. Δεν τα πάνε καλά με την πυρηνική τους κατάσταση. Κάθε φορά που ακούμε για αυτό, το ανατινάζουμε. Οπότε δεν τους αρέσει να μιλάμε. Μα πιθανότατα θα κάνουμε μια προσπάθεια στο Pickaxe Mountain σχετικά σύντομα».

Οι εγκαταστάσεις δεν θεωρείται πως λειτουργούν ακόμα πλήρως, μα οι εργασίες συνεχίζονται, και είναι άγνωστο πότε θα τεθούν σε κανονική λειτουργία.

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Το μεγάλο βάθος καθιστά πολύ δύσκολη αποστολή την καταστροφή του ακόμα και με «bunker busters», οπότε ενδέχεται να είναι πιο αποτελεσματική επιλογή μια επιχείρηση με δυνάμεις εδάφους- χωρίς αυτό ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχουν τρωτά σημεία που καθιστούσαν βιώσιμη επιλογή και μια καλά σχεδιασμένη επίθεση από αέρος.

Με πληροφορίες από Reuters

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