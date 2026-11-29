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Επελαύνει ανά τη χώρα η κακοκαιρία «Άργος», προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές, με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταστροφές στο οδικό δίκτυο.

Το 112 ήχησε στην Αττική, όπου έντονες βροχές σημειώνονται από τα ξημερώματα, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους. Το μήνυμα προειδοποιεί για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην περιοχή από τις επόμενες ώρες την Κυριακή και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

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Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, ενώ μεγάλα είναι τα προβλήματα και στη Χαλκιδική και την κεντρική Μακεδονία από τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους. Στην Κοζάνη και στη Φλώρινα χιόνισε. Σε ισχύ βρίσκεται η υποχρεωτική χρήση ειδικών ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου της δυτικής Μακεδονίας.Χιόνια έπεσαν και στην περιφερειακή ενότητα Σερρών.

Σοβαρές καταστροφές καταγράφηκαν στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα στον παραθαλάσσιο οικισμό του Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, όπου τμήμα του δρόμου προς τον Μαραθιά κατέρρευσε και κατέληξε στη θάλασσα. Παράλληλα, εκτεταμένες κατολισθήσεις σημειώθηκαν στη νότια Κέρκυρα.

Στα Σύβοτα Θεσπρωτίας καταγράφηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, με δρόμους να έχουν κοπεί και αυτοκίνητα να έχουν εγκλωβιστεί σε χαλάσματα.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο Αιτωλικό, στο Ρετσίνι και στον Πεντάλοφο Αιτωλοακαρνανίας.

Σταδιακή αποκλιμάκωση των έντονων καιρικών φαινομένων αναμένεται από τη Δευτέρα.