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Σε έξαρση βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το μεταναστευτικό, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, να λέει στον ΣΚΑΪ ότι το τελευταίο 48ωρο είναι το δυσκολότερο της χρονιάς όσον αφορά τις μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη, με τον συνολικό αριθμό των μεταναστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί να υπολογίζεται σε περίπου 2.500 άτομα.

Ο κ. Πλεύρης απέδωσε τη νέα έξαρση, μεταξύ άλλων, στην περιορισμένη συνεργασία των λιβυκών αρχών το τελευταίο διάστημα, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη και τα πλήγματα από drones έχουν οδηγήσει στη συγκέντρωση δυνάμεων της ακτοφυλακής σε συγκεκριμένα σημεία, αφήνοντας ουσιαστικά ακάλυπτες άλλες περιοχές από τις οποίες αναχωρούν οι λέμβοι με μετανάστες.

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«Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε καμία άμυνα από την πλευρά τη λιβυκή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε συνεργασία με τις λιβυκές αρχές, οι οποίες αναχαίτιζαν καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αφίξεις στην Κρήτη αφορούν κυρίως Σουδανούς και σε δεύτερο βαθμό υπηκόους του Μπανγκλαντές. Για τους πρώτους σημείωσε ότι πρόκειται για ανθρώπους που εγκαταλείπουν μια εμπόλεμη χώρα, καθώς περίπου τρία εκατομμύρια Σουδανοί έχουν εκτοπιστεί, με σημαντικό μέρος του πληθυσμού να βρίσκεται στην Αίγυπτο, το Τσαντ και τη Λιβύη.

«Ο συνολικός πληθυσμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη είναι γύρω στις 2.500. Άρα 2.500 για την Κρήτη δεν είναι ένα νούμερο το οποίο είναι μη διαχειρίσιμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ταυτόχρονη άφιξη μεγάλου αριθμού μεταναστών δοκιμάζει τις αντοχές των διαθέσιμων υποδομών.

Όπως είπε, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρχει μόνιμα πλοίο στην Κρήτη, προκειμένου να πραγματοποιούνται μεταφορές προς δομές φιλοξενίας στην υπόλοιπη χώρα, ανάλογα με το προφίλ κάθε ανθρώπου και το εάν πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η δομή του Ηρακλείου αναμένεται να λειτουργεί κανονικά από την επόμενη ημέρα, ενώ ήδη έχουν μεταφερθεί περίπου 700 άτομα κατά το τελευταίο διάστημα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Ιεράπετρα, όπου ο αντιδήμαρχος Γ. Κουγιουμτζάκης περιέγραψε μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση, με περίπου 300 μετανάστες και συνεχείς αποβιβάσεις στις παραλίες, ο υπουργός είπε ότι έχουν σταλεί δύο οικίσκοι και 11 σκηνές για την προσωρινή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της διακοπής προγραμμάτων επιδοτούμενης στέγασης μεταναστών, καθώς και του κλεισίματος 30 δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβερνητική στρατηγική προβλέπει πλέον τον περιορισμό των προγραμμάτων επιδοτούμενης στέγασης, με όσα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη να διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

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Ως παράδειγμα ανέφερε το πρόγραμμα Ilios Junior, το οποίο αφορούσε τη στέγαση περίπου 2.000 μεταναστών, επισημαίνοντας ότι κατά την άποψή του δεν είχε αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και είχε οδηγήσει σε συγκέντρωση πληθυσμού στον Δήμο Αθηναίων.

Αναφερόμενος στους ασυνόδευτους ανηλίκους, υποστήριξε ότι οι αφίξεις τους έχουν μειωθεί κατά 50%, αποδίδοντας την εξέλιξη τόσο στη μείωση των μεταναστευτικών ροών όσο και στις αλλαγές που έχουν γίνει στο πλαίσιο φιλοξενίας και εξέτασης των αιτημάτων τους. Όπως είπε, πλέον πραγματοποιούνται ιατρικοί έλεγχοι, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν περιοριστεί τα προνόμια που ίσχυαν για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, καθώς υπάρχουν πλέον συμφωνίες με χώρες καταγωγής για την επιστροφή τους και σε περιπτώσεις ανηλίκων.

«Ο στόχος μας είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να μένουν στις δομές, να μην πηγαίνουν στην ελεύθερη διαμονή, όπως είναι τώρα τα ΚΦΑ και τα διαμερίσματα, και αφού κάνουμε αξιολόγηση μέσα από τις δομές και δούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που μπορούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, αυτοί να μεταφέρονται», ανέφερε.

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Για το κλείσιμο των 30 δομών στην Αθήνα, υποστήριξε ότι συνδέεται και με την επιλογή της αποκέντρωσης, καθώς, όπως είπε, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις κατά τις οποίες κυκλώματα εκμεταλλεύονται ευάλωτους ανηλίκους και τους εμπλέκουν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Δύσκολη νύχτα

Εξαιρετικά δύσκολη νύχτα χαρακτήριζαν τη χθεσινή πολλοί λιμενικοί, σύμφωνα με το Cretalive, εκφράζοντας φόβους ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει. Στον χώρο του πρώην ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, βρίσκονταν περίπου 1.500 άτομα. Απ’ αυτούς σχεδόν οι 1000 παρέμεναν στον εξωτερικό χώρο όπου λιμενικοί προσπαθούσαν να διαχειριστούν μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο έχουν καταγραφεί αφίξεις 32 λέμβων, με τους λιμενικούς να κάνουν λόγο για το πιο εφιαλτικό 24ωρο των τελευταίων ετών.

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