Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της χώρας, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, ενώ απεστάλησαν μηνύματα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε αρκετές περιοχές, ενώ τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες επέβαλαν την ισχύ απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου.

Στην Αττική, η Πυροσβεστική διαχειρίστηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε διάφορους δήμους του λεκανοπεδίου.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, επανεκτιμώντας διαρκώς την κατάσταση για την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση των υποδομών.

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Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως την Αττική, την Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κηρέας έχει φουσκώσει, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και καταστήματα και παρέσυραν αυτοκίνητα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με οκτώ περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Μηνύματα του 112 εστάλησαν, μεταξύ άλλων, στη Ρόδο, στα Πολιτικά Ευβοίας και στη Σκιάθο, με συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Την ίδια ώρα, κλειστά παραμένουν τα σχολεία στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στον Πειραιά και στο Λαύριο έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, με την κατάσταση να επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Κεραυνός έπληξε την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου – Εκτός αέρα το ραδιοφωνικό πρόγραμμα

Εκτός «αέρα» βρίσκεται από το πρωί το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο σταθμός της Ρόδου χτυπήθηκε από κεραυνό, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η διευθύντρια, Μαρία Βάλα. Ο κεραυνός προκάλεσε ζημιές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Από τα ξημερώματα οι τεχνικοί του σταθμού, μαζί με εξειδικευμένο συνεργείο, εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο Μαρκόπουλου και στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου-Ωρωπού, 38 κλήσεις για άντληση υδάτων και 15 για κοπές δέντρων

Κλειστή η επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου-Ωρωπού

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου – Ωρωπού, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η διακοπή της κυκλοφορίας ισχύει στο τμήμα του δρόμου από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», στην περιοχή του Ωρωπού.

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Κλειστό το παραλιακό μέτωπο Μαρκόπουλου

Ο Δήμος Ωρωπού ενημερώνει τους οδηγούς ότι ο παραλιακός δρόμος έχει κλείσει στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών του Μαρκοπούλου, λόγω πλημμύρας του οδοστρώματος που προκλήθηκε από την έντονη βροχόπτωση.

Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από και προς το Μαρκόπουλο και τους Αγίους Αποστόλους πραγματοποιείται μέσω των οδών Ευβοίας και Παναγιώτη Δήμα.

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38 κλήσεις για άντληση υδάτων και 15 για κοπές δέντρων

Δύσκολη ήταν η νύχτα στην Αττική εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των ανέμων, ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τα προβλήματα που καταγράφηκαν αντιμετωπίστηκαν και η κατάσταση παρέμεινε διαχειρίσιμη.

Συνολικά, η Πυροσβεστική δέχθηκε 38 κλήσεις για άντληση υδάτων και 15 κλήσεις για κοπές δέντρων, ενώ οι δυνάμεις της επενέβησαν στα σημεία όπου χρειάστηκε. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Πέραμα, στον Πειραιά, στη Νίκαια, στη Μάνδρα, στον Ασπρόπυργο, στην Ανάβυσσο και στην Κερατέα, ενώ στην Αρτέμιδα συνεχίζεται η ταλαιπωρία των κατοίκων, καθώς υπάρχει παρατεταμένη διακοπή ρεύματος άνω των 15 ωρών.

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Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Πικέρμι, λόγω της γειτνίασης με ρέμα, καθώς και στον Πειραιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταδόθηκε, οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία στις 03:00 τα ξημερώματα.

Πλημμυρικά φαινόμενα στη Ρόδο και διακοπές ρεύματος

Κακοκαιρία στη Ρόδο προκαλεί σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά διαστήματα, χωρίς να έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις περιοχές του νησιού.

Ιδιαίτερα επηρεασμένη εμφανίζεται η πόλη της Ρόδου, καθώς και οι ανατολικές περιοχές του νησιού. Σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου έχει σημειωθεί συσσώρευση υδάτων, ενώ καταγράφονται και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δρόμοι έκλεισαν προσωρινά λόγω της συγκέντρωσης νερού.

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε σε σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού.

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Εύβοια