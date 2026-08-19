Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη προκαλούν αυξανόμενες οικονομικές ζημιές, οι οποίες επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά λόγω της περιορισμένης ασφαλιστικής κάλυψης.

Δεδομένου ότι μόνο το ένα τέταρτο των απωλειών καλύπτεται από ασφαλιστικές εταιρείες, οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να διαθέτουν σημαντικούς δημόσιους πόρους για την αποκατάσταση των καταστροφών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει προτάσεις για την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας, προωθώντας συστηματικότερες ρυθμίσεις και επενδύσεις προσαρμογής αντί για έκτακτες δαπάνες.

Ειδικοί και θεσμοί προτείνουν τη δημιουργία κοινών συστημάτων αντασφάλισης και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα ομόλογα καταστροφής, για τον περιορισμό του δημοσιονομικού κινδύνου.

Οι έγκαιρες επενδύσεις θεωρούνται κρίσιμες για την αποφυγή μιας κατάστασης όπου οι επαναλαμβανόμενες κλιματικές καταστροφές περιορίζουν τη δυνατότητα των κρατών να χρηματοδοτήσουν μελλοντικά μέτρα προστασίας.

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Κάποιος θα πρέπει να επωμιστεί το κόστος των ζημιών που προκαλούνται από τα ολοένα και πιο ασταθή καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη. Δεδομένου μάλιστα ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των οικονομικών απωλειών είναι ανασφάλιστο, το βάρος θα πέσει στα δημόσια ταμεία, εκτός εάν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Οι φετινές πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Ευρώπη, καθώς και οι σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν την Ισπανία το 2024 και τη Γερμανία (μαζί με τις γειτονικές της χώρες) το 2021, καταδεικνύουν πώς οι ζημιές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή επιβαρύνουν περαιτέρω τα ευρωπαϊκά δημόσια οικονομικά, τα οποία ήδη πιέζονται από τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες και το διογκούμενο κόστος που συνεπάγεται η γήρανση του πληθυσμού.

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«Το πρόβλημα είναι ότι γίνονται όλο και πιο συχνά», δήλωσε ο Φεντερίκο Μπαρίγκα Σαλαζάρ, επικεφαλής του τμήματος αξιολόγησης κρατικής πιστοληπτικής ικανότητας για τη Δυτική Ευρώπη στη Fitch, αναφερόμενος σε καταστροφές που μέχρι τώρα θεωρούνταν κυρίως ως δαπανηρά, μεμονωμένα δημοσιονομικά συμβάντα και όχι ως τακτική δαπάνη.

«Εάν μια κυβέρνηση αντιμετωπίζει ήδη περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, αυτό αναπόφευκτα δημιουργεί διλήμματα ως προς την άσκηση πολιτικής», σημείωσε, αναφερόμενος στην πίεση που ασκούν τέτοιες οικονομικές απώλειες σε άλλες κατηγορίες δαπανών.

Αν και η τρέχουσα κλίμακα του δημοσιονομικού πλήγματος είναι, κατά γενική ομολογία, σχετικά μικρή, ενισχύεται η πεποίθηση ότι το κόστος αυτό θα αυξηθεί, δεδομένου ότι η Ευρώπη αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως.

Τα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα προκάλεσαν οικονομικές απώλειες ύψους περίπου 822 δισ. ευρώ (953 δισ. δολαρίων) στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 1980 και 2024 —σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος— με το ένα τέταρτο της ζημιάς αυτής να καταγράφεται μόλις την τελευταία τετραετία.

Τα δημόσια ελλείμματα στην ευρωζώνη κυμαίνονται ήδη, κατά μέσο όρο, γύρω στο 3% του ΑΕΠ.

Ο Μπαρίγκα Σάλαζαρ επικαλέστηκε εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι πλημμύρες του 2024 στην Ισπανία —το χειρότερο πλημμυρικό φαινόμενο στην Ευρώπη εδώ και πέντε δεκαετίες— συνεπάγονται κόστος αποκατάστασης που αντιστοιχεί σε 0,7 ποσοστιαίες μονάδες της οικονομικής παραγωγής για την περίοδο 2024-2026.

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Επιπλέον, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΕ, μόνο το ένα τέταρτο των ζημιών από καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα καλύπτεται από ασφάλιση, ενώ σε ορισμένες χώρες το ποσοστό κάλυψης υπολείπεται του 5%.

Υπάρχουν φόβοι ότι το επίπεδο της ασφαλιστικής κάλυψης θα μειώνεται περαιτέρω ως ποσοστό του συνολικού κόστους, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα.

«Πιστεύω ότι αυτό σημαίνει απλώς πως, όσο συχνότερα εμφανίζονται αυτοί οι κίνδυνοι, τόσο λιγότερο θα καλύπτονται ασφαλιστικά», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ζαν, επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκών τίτλων σταθερού εισοδήματος της Franklin Templeton.

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«Πρόκειται για μείζον ζήτημα, το οποίο θα έχει αντίκτυπο σε ορισμένες χώρες, της τάξης του 1% έως 2% του ΑΕΠ».

Το ινστιτούτο οικονομικών μελετών Bruegel υπολόγισε ότι, ενώ στο Βέλγιο το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών από τις πλημμύρες του 2021 καλύφθηκε από την ασφάλιση, στη Γερμανία το χαμηλό επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης κατέστησε αναγκαία τη χρήση δημόσιων πόρων ύψους 30 δισ. ευρώ για την κάλυψη του κύριου όγκου των ζημιών.

Προσαρμογή και καταμερισμός των κινδύνων

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Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να παρουσιάσει αυτό το φθινόπωρο προτάσεις για την κλιματική ανθεκτικότητα και τη διαχείριση κινδύνων, η προσοχή στρέφεται σε πιθανές λύσεις.

Η Ελλάδα, της οποίας η οικονομία εξαρτάται από τον τουρισμό και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στον κίνδυνο καυσώνων και δασικών πυρκαγιών, εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της ασφαλιστικής κάλυψης, θωρακίζοντας παράλληλα τις υποδομές ύδρευσης και ενέργειας στις περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες των αρχών του 2026, η Πορτογαλία ανακοίνωσε σχέδια για την καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης κατοικιών, η οποία θα υποστηρίζεται από ταμείο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και σεισμών, καθώς και από μηχανισμό αλληλεγγύης για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης.

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Ένα πιθανό προσωρινό μέτρο για ορισμένους θα μπορούσε να είναι η προσφυγή στα λεγόμενα «ομόλογα καταστροφής» (catastrophe bonds), μέσω των οποίων οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν σημαντικές αποδόσεις, αλλά και να χάσουν μέρος ή το σύνολο του κεφαλαίου τους εάν συμβεί ένα προκαθορισμένο γεγονός, όπως ένας τυφώνας ή ένας σεισμός.

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Ο Ζαν της Franklin Templeton επεσήμανε ότι, για το κράτος, αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα δαπανηρό στοίχημα: «Αν συμβεί το γεγονός, η επένδυση αποδίδει άμεσα. Ωστόσο, μπορεί να περάσουν πέντε χρόνια χωρίς να συμβεί τίποτα, έχοντας καταβάλει το 8% ετησίως».

Η Χέδερ Γκράμπε, ανώτερη ερευνήτρια στο ινστιτούτο Bruegel, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να θεσπίσουν ρυθμίσεις πιο συστηματικές από τις έκτακτες δαπάνες μεμονωμένου χαρακτήρα, οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν ένα στρεβλό κίνητρο, ωθώντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μην προχωρούν σε ασφάλιση.

«Όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη πρέπει να αξιολογήσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους και να καταρτίσουν ολοκληρωμένα σχέδια για τη μείωση των μελλοντικών ζημιών μέσω επενδύσεων προσαρμογής, καθώς και μέσω της συγκέντρωσης κινδύνων πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα», δήλωσε η Γκράμπε.

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Πολλές μελέτες υπογραμμίζουν ότι οι έγκαιρες επενδύσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών απέναντι στην κλιματική αλλαγή μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να εξοικονομήσουν πόρους και να αποτρέψουν αυτό που μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (με ορίζοντα το 2025) χαρακτήρισε ως «παγίδα επενδύσεων προσαρμογής» — μια κατάσταση όπου οι επαναλαμβανόμενες κλιματικές καταστροφές αυξάνουν το χρέος, περιορίζοντας έτσι τα διαθέσιμα κονδύλια για μέτρα προστασίας.

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ έχει υποστηρίξει ότι «πράσινες» επενδύσεις ύψους 0,1% του ΑΕΠ θα μπορούσαν να αποτρέψουν οικονομικές απώλειες οκταπλάσιου ύψους, καθώς και απώλειες φορολογικών εσόδων που αντιστοιχούν στο τριπλάσιο της αρχικής επένδυσης.

Η ΕΚΤ έχει προτείνει τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος αντασφάλισης (με τη συμμετοχή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ) για τη συγκέντρωση ιδιωτικών κινδύνων που απορρέουν από φυσικές καταστροφές, το οποίο θα υποστηρίζεται από ένα ταμείο της ΕΕ για τη δημόσια χρηματοδότηση της αντιμετώπισης καταστροφών.

Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν τα κύματα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού θα δημιουργήσουν την πολιτική βούληση για την ανάληψη του αρχικού κόστους μιας τέτοιας δράσης — τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης του κενού ασφαλιστικής κάλυψης έναντι κλιματικών κινδύνων, στο πλαίσιο μιας δέσμης μέτρων που αναμένεται να εγκριθεί έως το τέλος του έτους.