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Μια μεγάλη καθίζηση του εδάφους προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην παραθαλάσσια έπαυλη του Νίκολας Κέιτζ στο Μαλιμπού των ΗΠΑ, την οποία ο 62χρονος ηθοποιός είχε αγοράσει το 2024 έναντι 10,5 εκατ. δολαρίων. Μάλιστα, οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με μια τεράστια τρύπα να έχει ανοίξει ακριβώς στην περιοχή της εισόδου της κατοικίας.

Η υποχώρηση του εδάφους επεκτάθηκε και στον δρόμο που οδηγεί στο κλειστό γκαράζ, με τμήματα της ασφάλτου και του τσιμέντου να έχουν καταρρεύσει. Αντικείμενα που βρίσκονταν στην περιοχή παρασύρθηκαν, μεταξύ άλλων μια χημική τουαλέτα εργοταξίου και τμήματα φράχτη, ενώ πορτοκαλί κώνοι τοποθετήθηκαν γύρω από το σημείο για την ασφάλεια των διερχομένων.

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Nicolas Cage’s $10.5M Malibu mansion nearly falls into massive sinkhole that swallows driveway https://t.co/RrQsCAVsoQ pic.twitter.com/oySHGlRWoo — New York Post (@nypost) September 8, 2026

Συναγερμός για πιθανή διαρροή

Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή νωρίς το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, έπειτα από αναφορά για πιθανό πρόβλημα σε αγωγό φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το KTLA, οι αρχές εκτιμούν ότι η τρύπα προκλήθηκε από «διάβρωση» και έχει διαστάσεις περίπου 9 επί 9 μέτρα.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της εταιρείας φυσικού αερίου για την αποκατάσταση του αγωγού, ενώ εργαζόμενοι και πυροσβέστες παρέμεναν στην περιοχή.

Παρά τη σοβαρότητα της ζημιάς, δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.