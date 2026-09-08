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Μέσω της ανάρτησής της στο Instagram, η ίδια δήλωσε ευγνώμων για τη ζωή, επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση και αποδοχή για την ηλικία της.

Οι ακόλουθοι της ηθοποιού αντέδρασαν θετικά στο περιεχόμενο της δημοσίευσης, αποθεώνοντας τη φυσική της εμφάνιση και τη στάση της απέναντι στον χρόνο.

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Με έναν άκρως τολμηρό τρόπο επέλεξε να γιορτάσει τα 60ά γενέθλιά της η Σάλμα Χάγιεκ, η οποία έκανε μια γυμνή βουτιά στη θάλασσα και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ιδιαίτερη στιγμή με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram.

Η διάσημη ηθοποιός, που έκλεισε τα 60 της χρόνια στις 2 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε φωτογραφίες από τις στιγμές χαλάρωσής της στη θάλασσα, ποζάροντας χωρίς ρούχα και αφήνοντας τη φυσική ομορφιά του τοπίου να συμπληρώσει το σκηνικό.

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Σε μία από τις φωτογραφίες, η Χάγιεκ εμφανίζεται μέσα στο νερό με την πλάτη γυρισμένη στον φακό, ενώ κρατά τα μαλλιά της και κοιτάζει προς τη θάλασσα. Η ίδια δεν χρειάστηκε να γράψει πολλά για να συνοδεύσει τις εικόνες, επιλέγοντας μια λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «60 και ευγνώμων».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες αντιδράσεις, με τους θαυμαστές της να αποθεώνουν την εμφάνισή της και να σχολιάζουν ότι ο χρόνος φαίνεται να έχει σταθεί ιδιαίτερα γενναιόδωρος απέναντί της. «Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου», ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά σχόλια που ξεχώρισαν κάτω από την ανάρτηση.

Η Σάλμα Χάγιεκ, άλλωστε, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν διστάζει να εμφανίζεται στα social media όπως πραγματικά αισθάνεται, επιλέγοντας να γιορτάζει την ηλικία της με αυτοπεποίθηση και χωρίς να κρύβει τη χαρά της για τη ζωή.

Με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, η ηθοποιός έστειλε το δικό της μήνυμα για τα 60ά της, δείχνοντας πως για εκείνη η ηλικία δεν αποτελεί περιορισμό αλλά μια ακόμη αφορμή για να γιορτάσει, να απολαύσει τη στιγμή και να δηλώσει «ευγνώμων».

Πολλοί από τους σχολιαστές αποθέωσαν την ηθοποιό. «60 ετών και αγέραστη… Ο Χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου 😊» έγραψε ένας, «60 χρόνια γλυκύτητας, ταλέντου, χάρης και μιας ομορφιάς που λάμπει από μέσα προς τα έξω», έγραψε ένας άλλος, «60 χρόνια που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο φωτεινό απλώς και μόνο επειδή βρίσκεσαι σε αυτόν ❤️» πρόσθεσε ένας τρίτος.