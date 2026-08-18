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Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά και έχει ξετρελαθεί με το εγγονάκι της που είναι γιος του θετού γιου της, Φρανσουά Πινό Τζούνιορ και της συζύγου του, Λάρα Κόσιμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ.

Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά!

Στο Instagram, δημοσίευσε ένα γλυκό βίντεο, στο οποίο κρατά αγκαλιά τον εγγονό της και του μιλά ισπανικά. Το όνομα του μωρού είναι Φρανσουά- «η τέταρτη γενιά», όπως αναφέρει στην ανάρτηση καθώς έτσι λέγεται ο σύζυγός της, ο πεθερός, αλλά και ο θετός γιος της- όμως εκείνη θα τον φωνάζει «Παντσίτο». «Φαίνεται να το λατρεύει και δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο», προσθέτει.

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Το μωράκι ανταποκρίνεται στα όμορφα λόγια της γιαγιάς και της χαμογελάει, όπως φαίνεται στο παραπάνω βίντεο.

Η 59χρονη ηθοποιός έχει αποκτήσει μία κόρη με τον σύζυγό της, τον επιχειρηματία Φρανσουά Ανρί Πινό, τη 18χρονη Βαλεντίνα, ενώ είναι θετή μητέρα των τριών παιδιών του Πινό.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε αποκαλύψει ότι ήθελε να κάνει πολλά παιδιά, αλλά δεν μπορούσε. Λόγω του γάμου της, έγινε μητέρα των τριών παιδιών που είχε ήδη ο επιχειρηματίας και πλέον είναι ευτυχισμένη που έχει μεγαλώσει τέσσερις διαφορετικές προσωπικότητες.