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Το βίντεο του περιστατικού που σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Παρά την παρέμβαση της γυναίκας, ο ύποπτος απομακρύνθηκε από το σημείο πριν την άφιξη των αστυνομικών αρχών.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την κλοπή και αξιοποιεί το οπτικό υλικό αναζητώντας πληροφορίες για τον εντοπισμό του δράστη.

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Μια ηλικιωμένη γυναίκα από την Αριζόνα έγινε μέσα σε λίγες μόνο ώρες viral στα social media, όταν βίντεο την κατέγραψε να έρχεται αντιμέτωπη με έναν άνδρα που φέρεται να είχε μόλις κλέψει εμπορεύματα από κατάστημα στην Τούσον.

Η γυναίκα, κρατώντας ένα πιστόλι, όπως φαίνεται στα πλάνα, βγήκε από το κατάστημα Ross Dress for Less και κατευθύνθηκε προς τον ύποπτο, ο οποίος απομακρυνόταν από το σημείο κουβαλώντας μια εντυπωσιακή ποσότητα εμπορευμάτων, μεταξύ των οποίων βαλίτσες, σακίδια και τσάντες.

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Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Grandma is Tucson, Arizona reportedly pulled her pistol on a man trying to rob a store.



She walked him out of the store at gun point. https://t.co/AJXdVsECJ8 pic.twitter.com/SPWhDqf0cJ August 14, 2026

Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να κινείται σχετικά ατάραχος μέσα στο πάρκινγκ, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα τον πλησιάζει έχοντας το πιστόλι στραμμένο προς το μέρος του. Παρότι ο συναγερμός του καταστήματος ακούγεται να χτυπά, ο φερόμενος ως δράστης δεν δείχνει να πανικοβάλλεται. Συνεχίζει να περπατά κανονικά και μάλιστα συνομιλεί για λίγο με τη γυναίκα, προτού τελικά οι δύο τους απομακρυνθούν από το σημείο.

Το περιστατικό προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα social media, με πολλούς χρήστες να τάσσονται υπέρ της γυναίκας και να της αποδίδουν χαρακτηρισμούς όπως «Based Grandma», δηλαδή «η γιαγιά που δεν μασάει», αλλά και «Bad Granny», με την έννοια της «σκληρής» ή «φοβερής γιαγιάς».

«Πιάσ’ τον, γιαγιά!» («Get him, granny!»), έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Χρειαζόμαστε περισσότερους γενναίους πολίτες σαν κι αυτήν». Άλλος χρήστης υποστήριξε ότι «το κατάστημα πρέπει να την προσλάβει αμέσως», ενώ κάποιος ακόμη σχολίασε πως «ο κόσμος έχει φτάσει στα όριά του».

Η αστυνομία της Τούσον έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση της κλοπής και αξιοποιεί ως αποδεικτικό στοιχείο το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όμως δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη, ενώ οι Αρχές καλούν όποιον γνωρίζει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή του να επικοινωνήσει μαζί τους.

Με πληροφορίες από The New York Post