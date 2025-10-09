Το εστιατόριο του διάσημου Τούρκου σεφ Σαλτ Μπέι στο Λονδίνο ανέφερε ζημίες ύψους 5,5 εκατομμυρίων λιρών (6.3 εκατ, ευρώ), παρά το γεγονός ότι χρεώνει στους πελάτες του εξωφρενικές τιμές για τα καλυμμένα με χρυσό φιλέτα και τα γεύματα που κοστίζουν πάνω από 1.000 λίρες.

Ο διάσημος Τούρκος σεφ, με πραγματικό όνομα Νουσρέτ Γκιοκτσέ, άνοιξε το εστιατόριό του στο Knightsbridge με πολύ φανφάρα και διάσημους καλεσμένους, όπως τους Ντέιβιντ Μπέκαμ και Κριστιάνο Ρονάλντο. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η βρετανική του επιχείρηση βυθίστηκε στα χρέη, καθώς η αμερικανική του επιχείρηση καταποντίστηκε.

