Σοβαρές υλικές ζημιές σε τρία καταστήματα και ένα ΑΤΜ στο Κουκάκι προκάλεσε ομάδα 40–50 νεαρών το βράδυ της Τρίτη, μετά το τέλος πορείας αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας, αντιδρώντας για εκκενώσεις καταλήψεων.

Η ομαδα των νεαρών κινήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ από το κέντρο της Αθήνας προς το Κουκάκι, και κατέληξε στην Βεΐκου, όπου προκάλεσε καταστροφές στις προσόψεις τριών επιχειρήσεων. Παράλληλα, διέλυσαν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.

Οι δράστες διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, αφήνοντας πίσω τους σπασμένες τζαμαρίες και τρικάκια με συνθήματα για τις εκκενώσεις καταλήψεων.