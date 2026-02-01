«Εφοδο» σε μάρκετ του Βόλου πραγματοποίησαν την Κυριακή μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου

Στο πλαίσιο κινητοποίησης για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, μπήκαν σε μάρκετ. Πετούσαν τρικάκια και φώναζαν συνθήματα, ενώ απομάκρυναν τα προϊόντα Βιολάντα από τα ράφια και τα ποδοπατούσαν.

Στο μάρκετ προκλήθηκε αναστάτωση.

Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου Ενάντια στην Καύση των Σκουπιδιών ανάρτησε το σχετικό βίντεο.

Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν: «Κανένα ξέπλυμα στη δολοφονική καπιταλιστική ανάπτυξη. Δεν είναι ατυχήματα, μην έχετε αυταπάτες, στο κάτεργο Βιολάντα δολοφονούν εργάτες».