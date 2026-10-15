Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει και την Ρόδο, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στην θάλασσα στην περιοχή Στεγνά στον Αρχάγγελο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ανδρας ενοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 (ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το όχημά του παρασύρθηκε από χείμαρρο λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, οδηγώντας σε απεγκλωβισμούς οδηγών από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία.

Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο, ενώ καταγράφηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στις τηλεπικοινωνίες και πτώση βράχου σε κεντρικό δρόμο.

Οι αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο των σχολείων για την Πέμπτη προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε ύφεση βρίσκεται σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο, αφήνοντας πίσω τους έναν νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες καταστροφές σε Εύβοια και Σποράδες. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχειλίσεις χειμάρρων και ποταμών, πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν και σε περιουσίες.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, που έφτασαν τα 9 μποφόρ, δημιούργησαν δυσκολίες στις μετακινήσεις, με το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο να παραμένει σε ισχύ έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης.

Advertisement

Advertisement

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 62χρονος – Μεγάλες καταστροφές στο νησί

Τραγική κατάληξη είχε η κακοκαιρία στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο. Ο χείμαρρος που φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση παρέσυρε συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Τα τρία δεν είχαν επιβαίνοντες, ενώ ο 62χρονος βρισκόταν μέσα στο δικό του όχημα και δεν κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στην παραλία, περίπου 100 μέτρα από το σημείο εκβολής του χειμάρρου, ανάμεσα σε καλάμια και φερτά υλικά. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 62χρονος καταγόταν από τη Βόρεια Ελλάδα και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού, από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλυσό, το Φαληράκι, τα Αφάντου και την Καλλιθέα. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική και τις ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Στην περιοχή Ασγούρου απεγκλωβίστηκε γυναίκα από αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας των υδάτων, ενώ κοντά στη Λίνδο καταγράφηκε υδροστρόβιλος. Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Προβλήματα προκάλεσε και η πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχαγγέλου – Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας», με ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.

Advertisement

Η εικόνα στη Ρόδο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, καθώς η βροχή έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το ύψος της βροχής ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Σύμφωνα με μέτρηση σταθμού στην περιοχή, μέσα σε περίπου έξι ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής, ενώ οι εκτιμήσεις για τα ακραία ύψη βροχόπτωσης στο νησί προσεγγίζουν τους 280 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη τα σχολεία στη Ρόδο, προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων πριν υποδεχθούν ξανά τους μαθητές.

Advertisement

Εύβοια: Υποχώρησαν τα ποτάμια, αλλά παραμένουν οι πληγές στο οδικό δίκτυο – Κλειστά τα σχολεία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη βόρεια Εύβοια, με τις πλημμύρες να προκαλούν εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο. Η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τμήματα του δρόμου που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στην περιοχή.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν το οδόστρωμα σε δύο διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία προς το Μαντούδι. Ανάμεσα στα σημεία των καταστροφών παραμένει ένα τμήμα δρόμου μήκους περίπου 200 μέτρων, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, που κινητοποίησαν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή των Ψαχνών, η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη, καθώς η στάθμη του ποταμού Μεσσάπιου, ο οποίος νωρίτερα είχε υπερχειλίσει και είχε φτάσει μέχρι τον δρόμο, έχει πλέον υποχωρήσει αισθητά. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, το ύψος της βροχής στην περιοχή έφτασε περίπου τα 300 χιλιοστά, ενώ τις τελευταίες ώρες τα φαινόμενα έχουν σχεδόν σταματήσει.

Advertisement

Περιορισμένα προβλήματα από εισροή υδάτων σε υπόγεια κατοικιών καταγράφηκαν και στη Μακρυκάπα. Νωρίτερα, οι κάτοικοι είχαν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, με σύσταση να απομακρυνθούν προληπτικά προς τα Ψαχνά.

Παρότι ο κίνδυνος υπερχείλισης των ποταμών Κηρέα και Μεσσάπιου έχει πλέον απομακρυνθεί, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα. Η συγκέντρωση και η απορροή νερού από τις ορεινές περιοχές ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες δυσκολίες, ακόμη και μετά την υποχώρηση των βροχοπτώσεων.

Την ίδια ώρα, κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη τα σχολεία στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού, η οποία αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Advertisement

Πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Σποράδες. Στη Σκιάθο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και κατοικίες, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει για την αντιμετώπιση εισροών υδάτων. Στη Σκόπελο, μεγάλες ποσότητες νερού κατέβαιναν από τις ορεινές περιοχές, επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο, ενώ καταγράφηκαν και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Advertisement

Επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες από την Παρασκευή

Η πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων δεν σηματοδοτεί το τέλος της κακοκαιρίας, καθώς νέα επιδείνωση αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η ανατολική Στερεά Ελλάδα, όπου προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, το νέο κύμα δεν αναμένεται να παρουσιάσει την ίδια ένταση και διάρκεια με την πρόσφατη κακοκαιρία. Ωστόσο, οι βροχές ενδέχεται να συνοδευτούν από σημαντικές ποσότητες νερού, διατηρώντας τον κίνδυνο νέων προβλημάτων σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις μετακινήσεις, κυρίως σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί πλημμύρες, φθορές στο οδικό δίκτυο και υπερχειλίσεις ποταμών. Οι κίνδυνοι δεν εκλείπουν αμέσως μετά τη διακοπή της βροχής, καθώς η απορροή υδάτων από τις ορεινές περιοχές μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια άνοδο της στάθμης σε χειμάρρους και ποτάμια.

Advertisement

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)