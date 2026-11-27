Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα εισέρχεται σε χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές και σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή από την Κυριακή.

Στην Κεντρική Μακεδονία ισχύει κίτρινη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ενώ στην Αθήνα αναμένονται ισχυροί άνεμοι και αισθητή ψύχρανση την Κυριακή.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα περιοριστούν σημαντικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με πιθανότητα νυχτερινού παγετού στη συμπρωτεύουσα την Τρίτη.

Οι πολίτες οφείλουν να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, να ασφαλίζουν τα αντικείμενα στα μπαλκόνια τους και να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ.

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Σε χειμωνιάτικο σκηνικό οδηγείται η χώρα τις επόμενες ημέρες, με βροχές και σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας. Η αλλαγή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή από την Κυριακή, ενώ ο καιρός τον Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει με κρύο.

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή

Στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχές, ενώ στην Αθήνα θα επικρατήσουν νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην Κεντρική Μακεδονία ισχύει κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για τοπικά έντονες βροχές έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, με προβλεπόμενο ύψος βροχής 10 έως 30 χιλιοστά σε 12 ώρες.

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Αθήνα και Αττική

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς. Από το απόγευμα του Σαββάτου αυξάνονται οι πιθανότητες βροχής, ενώ την Κυριακή αναμένονται ισχυροί άνεμοι και αισθητή ψύχρανση. Τη Δευτέρα η μέγιστη θερμοκρασία περιορίζεται στους 10 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Συννεφιά και διαδοχικές τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα, με θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς. Οι βροχές θα συνεχιστούν το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά. Στις αρχές της εβδομάδας το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει το μηδέν κατά τις ψυχρότερες νυχτερινές ώρες.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Βροχές στη Θεσσαλονίκη και αυξημένες πιθανότητες βροχής στην Αττική, κυρίως κατά το δεύτερο μισό της ημέρας. Μέγιστες θερμοκρασίες 19 και 14 βαθμών αντίστοιχα.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η ψύχρανση γίνεται αισθητή, με βροχές και ισχυρούς ανέμους στην Αθήνα και βροχές κυρίως κατά τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη. Η μέγιστη θερμοκρασία υποχωρεί στους 15 και 10 βαθμούς αντίστοιχα.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Η τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου θα έχει χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά. Οι βροχές περιορίζονται στις δύο μεγάλες πόλεις, αλλά το κρύο παραμένει. Την Τρίτη η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται στους 9 βαθμούς στην Αθήνα και στους 8 στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα νυχτερινού παγετού στη δεύτερη.

Το πενθήμερο: Αθήνα

Παρασκευή 27/11: 13–20°C, νεφώσεις και ήλιος

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Σάββατο 28/11: 14–19°C, βροχές από το απόγευμα

Κυριακή 29/11: 8–15°C, βροχές και άνεμοι

Δευτέρα 30/11: 5–10°C, ασθενείς βροχές

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Τρίτη 1/12: 4–9°C, κρύο και άνεμοι

Το πενθήμερο: Θεσσαλονίκη

Παρασκευή 27/11: 12–15°C, τοπικές βροχές

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Σάββατο 28/11: 9–14°C, βροχές

Κυριακή 29/11: 5–10°C, βροχές και ψύχρανση

Δευτέρα 30/11: 1–9°C, βελτίωση και κρύο

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Τρίτη 1/12: −1–8°C, νεφώσεις και κρύο

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Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Αποφεύγουμε τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και χειμάρρους, ασφαλίζουμε αντικείμενα στα μπαλκόνια και παρακολουθούμε τις επίσημες προειδοποιήσεις πριν από μετακινήσεις και ταξίδια.

Σημείωση τεκμηρίωσης: Οι θερμοκρασίες προέρχονται από την πρωινή πρόγνωση της 27ης Νοεμβρίου.

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