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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκε, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο 52χρονος γυναικολόγος-μαιευτήρας Ν.Σ., ο οποίος συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για πορνογραφία ανηλίκων.

Στην Ευελπίδων ο γυναικολόγος

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τα ευρήματα των αρχών.

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Η έρευνα της ΕΛΑΣ ξεκίνησε μετά από σήμα του αμερικανικού οργανισμού NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ο οποίος εντόπισε χρήστη να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε cloud. Μέσω ψηφιακής ανάλυσης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη και το σπίτι του κατηγορουμένου με αποτέλεσμα να προκύψει η σύλληψή του.

Σε έρευνες που έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και το ιατρείο του, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, tablet, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης. Από την εξέταση των συσκευών διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό κακοποίησης παιδιών, ορισμένα από τα οποία ήταν εμφανώς κάτω των 12 και 15 ετών.