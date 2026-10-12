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Ο γυναικολόγος που συνελήφθη για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας φέρεται να είχε καταφέρει να δημιουργήσει την εικόνα ενός καταξιωμένου επαγγελματία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τόσο των ασθενών του όσο και του ευρύτερου κοινωνικού του περιβάλλοντος.

Πίσω, ωστόσο, από την επαγγελματική του εικόνα αποκαλύφθηκε μια σοκαριστική υπόθεση, η οποία ήρθε στο φως έπειτα από στοιχεία που κινητοποίησαν τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ. Στην κατοχή του γυναικολόγου βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό που απεικονίζει ανήλικα παιδιά κάτω των 12 ετών. Ο 52χρονος, με τα αρχικά Ν.Σ., φέρεται να ομολόγησε ότι διατηρούσε το συγκεκριμένο υλικό για προσωπική του χρήση.

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Σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο Ν.Σ. αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων για την υπόθεση που αφορά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Έρευνες στην κατοικία και το ιατρείο του

Την περασμένη Πέμπτη, οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες στο σπίτι και στο ιατρείο του γυναικολόγου. Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ανάμεσά τους ένα κινητό τηλέφωνο, ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος, ένας φορητός υπολογιστής, ένα τάμπλετ και μία κάρτα μνήμης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο 52χρονος παρήγαγε ο ίδιος πρωτογενές υλικό κακοποίησης ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατέβαζε από το διαδίκτυο βίντεο παιδικής πορνογραφίας, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναρτούσε άλλος χρήστης σε σχετική παράνομη πλατφόρμα.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι το ιατρείο του στο Χαλάνδρι έχει πλέον κλείσει οριστικά. Μέχρι πρότινος, πάντως, οι αξιολογήσεις που συγκέντρωνε ήταν εξαιρετικές, με τη συνολική βαθμολογία του να φτάνει τα πέντε αστέρια. Η συνδυαστική αξιολόγηση των κατασχεμένων συσκευών και των ηλεκτρονικών στοιχείων φέρεται να οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο 52χρονος ήταν ο αποκλειστικός χρήστης του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις συσκευές εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων απεικονίζονται ακόμη και παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει σοκ στις γυναίκες που τον εμπιστεύονταν ως γιατρό. Το γεγονός ότι επρόκειτο για γυναικολόγο, ειδικότητα που συνδέεται με ιδιαίτερα ευαίσθητες προσωπικές στιγμές, σε συνδυασμό με τα αρχεία που φέρεται να είχε στην κατοχή του, εγείρει σοβαρά ερωτήματα και προκαλεί αποτροπιασμό.

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Πρώην ασθενής του περιέγραψε την εμπειρία της από τη συνεργασία τους, δηλώνοντας πως δεν είχε αντιληφθεί τίποτα ύποπτο. «Ο άνθρωπος αυτός ήταν άψογος. Όταν λέμε άψογος, ήταν παραπάνω από άψογος. Εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα. Ποτέ δεν με είχε φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν σου άφηνε καμία απορία ποτέ. Δεν υπήρχε περίεργο βλέμμα, δεν υπήρχε περίεργο τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μια άλλη γυναίκα, η οποία επίσης του είχε εμπιστευτεί την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης της και τη γέννηση των παιδιών της, εξέφρασε την απογοήτευση και τις ενοχές της, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι να γνωρίζει κανείς τι μπορεί να κρύβει ένας άνθρωπος πίσω από την καθημερινή του συμπεριφορά.

«Δεν μπορείς να ξέρεις ο κάθε άνθρωπος τι σκοτάδια έχει, τι αρρωστημένες σκέψεις μπορεί να κάνει. Έχω τεράστιες τύψεις που δεν μπόρεσα να καταλάβω κάτι. Εμείς του εμπιστευτήκαμε τις πιο σημαντικές στιγμές στις ζωές μας, να ξεγεννήσει τα παιδιά μας», δήλωσε.

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Ο πατέρας του: «Στηρίζω το παιδί μου»

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η υπόθεση, ο πατέρας του 52χρονου υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για όσα αποδίδονται στον γιο του, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του προς εκείνον.

Μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τον γιο του ως ώριμο άνθρωπο, καλό παιδί και επαγγελματία, αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά τους και στην αγάπη του για την Ιατρική. «Είναι ώριμος, είναι καλό παιδί, καλός γιος και καλός επαγγελματίας. Και με φτωχούς γονείς βιοπαλαιστές και με όρεξη για την Ιατρική και μέχρι σήμερα εκτιμάται από τους συναδέλφους, από τους πελάτες και από τους φίλους», δήλωσε.

Στη συνέχεια, επανέλαβε ότι πιστεύει στον γιο του και θέλει να βρίσκεται στο πλευρό του, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι φοβάται να επικοινωνήσει μαζί του, καθώς ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση και των δύο. «Πάντως, εγώ πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι στο παιδί μου γιατί μέχρι σήμερα ήταν βράχος», ανέφερε.

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«Το παιδί μου το στηρίζω, το πιστεύω και ξέρω τον χαρακτήρα του. Γιατί δεν τον ξέρω έναν χρόνο. Τον ξέρω 53 χρόνια, από μωρό παιδί», πρόσθεσε. Σε κατάσταση σοκ δηλώνει ότι βρίσκεται και η γειτόνισσα του γυναικολόγου, η οποία τον περιέγραψε ως έναν ήσυχο, ευγενικό και χαμογελαστό άνθρωπο, χωρίς να έχει αντιληφθεί κάποια ύποπτη συμπεριφορά.

Όπως ανέφερε, επισκεπτόταν και η ίδια το ιατρείο του στα βόρεια προάστια. Παράλληλα, σημείωσε ότι ακριβώς απέναντι από το ιατρείο υπήρχε ένα γυμνάσιο, στο οποίο, όπως της είχε πει ο 52χρονος, είχε φοιτήσει και ο ίδιος.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν τον είχε δει ποτέ να πλησιάζει τα κάγκελα του σχολείου ή να συνομιλεί με παιδιά, ενώ δεν είχε παρατηρήσει ούτε ασυνήθιστες επισκέψεις ανηλίκων στο ιατρείο του. «Δεν τον είχα δει ποτέ να πηγαίνει όμως τα κάγκελα του σχολείου, να μιλάει με παιδιά. Ούτε περίεργες επισκέψεις ανηλίκων είδα ποτέ στο γραφείο του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Τα ψηφιακά ευρήματα παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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