Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις για την Τρίτη, προβλέποντας ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονες βροχοπτώσεις σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία.

Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν αστάθεια με βροχές και μπόρες κατά διαστήματα μέχρι και το Σάββατο, ενώ η βελτίωση του καιρού αναμένεται την Κυριακή.

Οι πολίτες οφείλουν να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένα σημεία και να παρακολουθούν τα νεότερα δελτία για τις μετακινήσεις τους, λόγω της πιθανότητας μεταβολής των προγνώσεων.

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Καιρός Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη: Στην Αθήνα οι νεφώσεις θα είναι παροδικές, με τη θερμοκρασία να πέφτει από περίπου 20°C στις 21:00 στους 15–16°C τα ξημερώματα. Η πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της νύχτας παραμένει μικρή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης σχετικά ήρεμη νύχτα, με 19–20°C αργά το βράδυ και περίπου 15–16°C το πρωί.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου: Επιδείνωση από το απόγευμα

Αθήνα: Νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι, με βροχές κυρίως μετά τις 16:00. Οι μπόρες ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνεχιστούν το βράδυ. Θερμοκρασία 14–21°C. Για την Αττική ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ από τις 16:00 έως τα μεσάνυχτα, με πιθανότητα καταιγίδων, χαλαζιού και ισχυρών ριπών. Το προειδοποιητικό δελτίο αναφέρει δυνητικά 30–60 χιλιοστά βροχής σε 12 ώρες.

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Θεσσαλονίκη: Πυκνές νεφώσεις και μπόρες κυρίως μετά τις 17:00, με θερμοκρασία 13–16°C. Για την Κεντρική Μακεδονία ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση από τις 12:00 έως τα μεσάνυχτα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Χαλκιδική, όπου ενδέχεται να σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και τοπικά έντονη βροχή.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα παραμένει άστατος ο καιρός με κατά διαστήματα μπόρες, ιδιαίτερα το πρωί και αργά το βράδυ. Θερμοκρασία 14–17°C. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται σποραδικές βροχές κυρίως το πρωί, με βελτίωση αργότερα και θερμοκρασία 12–18°C.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα οι βροχές ενδέχεται να επιμείνουν νωρίς τα ξημερώματα, αλλά στη συνέχεια οι νεφώσεις θα περιοριστούν. Θερμοκρασία 11–20°C. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία 11–20°C.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νέα αύξηση της πιθανότητας βροχής μετά τις 20:00. Θερμοκρασία 12–18°C. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοια εξέλιξη, με βροχές το βράδυ και θερμοκρασία 10–16°C.

Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Το Σάββατο στην Αθήνα αναμένονται μπόρες κυρίως το πρωί και σταδιακή βελτίωση, με 11–18°C. Στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να βρέξει τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ την ημέρα θα υπάρχουν ανοίγματα, με 9–18°C. Την Κυριακή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια και στις δύο πόλεις, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 20°C.

Άνεμοι, θάλασσες και υπόλοιπη Ελλάδα

Οι προειδοποιήσεις κάνουν λόγο για ενδεχόμενες ισχυρές ριπές ανέμου μέσα στις καταιγίδες. Δεν υπάρχουν στα διαθέσιμα στοιχεία επαληθευμένες τιμές μποφόρ ανά θαλάσσια περιοχή ούτε λεπτομερής πρόγνωση για Κρήτη και Δωδεκάνησα· επομένως δεν μπορούν να δοθούν αξιόπιστες συγκεκριμένες εντάσεις ή περιοχές βροχής για το Αιγαίο. Για μετακινήσεις και ακτοπλοΐα απαιτείται έλεγχος των νεότερων δελτίων της ΕΜΥ και των λιμενικών αρχών.

Τι χρειάζεται προσοχή

Αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους και ρέματα, προσοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες και προστασία από κεραυνούς. Οι προγνώσεις και οι προειδοποιήσεις μπορούν να μεταβληθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Πηγή: Τρέχοντα μετεωρολογικά δεδομένα και προειδοποιήσεις ΕΜΥ, όπως μεταδόθηκαν στις 12/10/2026, περίπου 21:15 ώρα Ελλάδας.