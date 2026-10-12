Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης.

Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως έως εννέα μποφόρ αναμένεται να επικρατήσουν στο Αιγαίο, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά τμήματα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν διαδοχικά πολλές περιοχές της χώρας, ενώ αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια.

Οι πολίτες και οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές για τυχόν μεταβολές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, επικαιροποιώντας την πρωινή εικόνα. Το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου: Πού και πότε θα χτυπήσει

Στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται από το πρωί έως αργά το απόγευμα, με έμφαση στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα. Στις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια από το απόγευμα. Στην Αττική, την ανατολική Στερεά και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, από το βράδυ, και στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

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Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: Επιμονή των φαινομένων

Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια θα εξακολουθήσουν να δέχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα τα έντονα φαινόμενα αναμένονται έως το απόγευμα, ενώ στη δυτική Κρήτη μπορεί να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα. Από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης, βορειοανατολικοί άνεμοι 8–9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο και στη συνέχεια στο κεντρικό Αιγαίο.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Για την Αττική η σημαντική αλλαγή εντοπίζεται από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως αργά τη νύχτα, με πιθανότητα πρόσκαιρα ισχυρών καταιγίδων. Για τη Θεσσαλονίκη, το έκτακτο δελτίο δεν περιλαμβάνει αντίστοιχη ρητή προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα στην πόλη· ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη γειτονική Χαλκιδική από το μεσημέρι της Τρίτης.

Πτώση της θερμοκρασίας και προσοχή στις μετακινήσεις

Η επικράτηση ενισχυμένων βορειοανατολικών ανέμων θα συνοδευτεί από αισθητή ψύχρα, κυρίως στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Η διάρκεια των βροχοπτώσεων σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων. Οι ταξιδιώτες στο Αιγαίο καλό είναι να ενημερώνονται από λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν μεταβολές δρομολογίων. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες επίσημες προειδοποιήσεις.

Πηγές: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ (12/10/26)