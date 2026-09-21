Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ονοματοδοσία των έντονων καιρικών φαινομένων αποτελεί μέρος ενός ευρωπαϊκού συστήματος συντονισμού που διευκολύνει την επικοινωνία των φορέων και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Η ΕΜΥ συνεργάζεται από το 2021 με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ για την αξιολόγηση και ονοματοδοσία συστημάτων που προκαλούν ισχυρά φαινόμενα.

Οι υπηρεσίες ανταλλάσσουν δεδομένα και συναποφασίζουν για την απόδοση ονόματος, διατηρώντας υποχρεωτικά την ονομασία που έχει ήδη δοθεί από άλλη ευρωπαϊκή ομάδα χωρών.

Το σύστημα αυτό συμβάλλει στην επαγρύπνηση των πολιτών και υποστηρίζει τις αρχές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για την προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Οι τρεις υπηρεσίες κατάρτισαν από κοινού τη λίστα ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

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Η ονοματοδοσία των έντονων καιρικών φαινομένων δεν είναι μια τυχαία πρακτική, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρωπαϊκού συστήματος συντονισμού των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η ΕΜΥ συνεργάζεται από το 2021 με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ, προκειμένου να δίνονται ονόματα σε μετεωρολογικά συστήματα που αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα.

Η πρακτική εφαρμόζεται στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, με στόχο να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί επιμέρους ομάδες χωρών με κοινά γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, οι οποίες καταρτίζουν τις αντίστοιχες λίστες ονομάτων.

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Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία της ΕΜΥ με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ (Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου), συνίσταται στην επικοινωνία μεταξύ των αντίστοιχων προγνωστικών κέντρων, σε εβδομαδιαίες (ή και πιο συχνές, όποτε κρίνεται απαραίτητο) συναντήσεις.

Κατά τη διάρκειά τους, συζητούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από αριθμητικά μοντέλα καιρού και δεδομένα παρατήρησης, με σκοπό την αλληλοενημέρωση για την εξέλιξη της κίνησης των συστημάτων που πρόκειται να επηρεάσουν την περιοχή, οπότε συναποφασίζεται η απόδοση ονόματος (ή όχι) σε ένα αναμενόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο. Σημειώνεται ότι αν έχει ήδη δοθεί όνομα σε κακοκαιρία από άλλη ομάδα (π.χ. αυτή της Κεντρικής Μεσογείου) και αυτή ακολούθως αναμένεται να επηρεάσει και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αυτό το όνομα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρηθεί.

Λειτουργώντας επικοινωνιακά, το σύστημα της ονοματοδοσίας θέτει σε επαγρύπνηση τον πολίτη μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ παράλληλα βοηθά τις Εθνικές Υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών κατά τη διαδικασία της ευρύτερης ενημέρωσης του κοινού για την παρουσία έντονων καιρικών φαινομένων και των πιθανών επιπτώσεών τους, με στόχο τη βέλτιστη προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Η λίστα με τα ονόματα για Οκτώβρη 2026-Σεπτέμβρη 2027

Για τη περίοδο Οκτωβρίου 2026-Σεπτεμβρίου 2027, η λίστα με τα ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά, καταρτίστηκε από κοινού μεταξύ των τριών Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες και είναι τα ακόλουθα:

Argos, Bar, Chabrias, Dorothea, Eitan, Filippa, Glafkos, Hadar, Ikaros, Jason, Kedem, Laskarina , Morfeas , Nadia, Odysseas, Persefoni, Roxani, Sisyfos, Tamar, Uranos, Vergina, Wasim, Xanthe, Ypnos

Ακολουθεί Πίνακας, όπου φαίνεται επιπλέον, ποια Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πρότεινε το κάθε όνομα.

Πηγή: EPT