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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για μεταβολή του σκηνικού την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από δυνατούς ανέμους, τα γνωστά καλοκαιρινά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η αλλαγή έρχεται μετά το καλοκαιρινό πρωινό σκηνικό σήμερα Πέμπτη, με ήλιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Αλλά ήδη από σήμερα, οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θέλουν προσοχή σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

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Ωστόσο, η ουσιαστική μεταβολή αναμένεται την Παρασκευή, με την ΕΜΥ να δίνει σαφή γεωγραφικό και χρονικό προσδιορισμό των έντονων φαινομένων.

Στη Μακεδονία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις προμεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες της Παρασκευής. Εξαίρεση αποτελεί η Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, η επιδείνωση θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τις βραδινές ώρες. Πρόκειται για περιοχές όπου η αστάθεια μπορεί να εκδηλωθεί με έντονες καταιγίδες, ισχυρές ριπές ανέμου και μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Στις Σποράδες και την Εύβοια, τα φαινόμενα αναμένονται από το βράδυ της Παρασκευής και θα συνεχιστούν έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, καθώς τα μπουρίνια μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδια επιδείνωση των συνθηκών.

Στην ανατολική Στερεά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ έρχεται να επιβεβαιώσει την εικόνα μεταβολής που είχε ήδη διαφανεί στα προγνωστικά στοιχεία, με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιο δροσερό καιρικό σκηνικό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα και με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, το κύριο χαρακτηριστικό της αλλαγής θα είναι το βόρειο και βορειοδυτικό ρεύμα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική χώρα.

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Σήμερα Πέμπτη, η θερμοκρασία διατηρείται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς, στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα τους 32, ενώ στη Θεσσαλία τοπικά μπορεί να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορούν να φτάσουν έως τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο επικρατούν ασθενείς άνεμοι, αρχικά μεταβλητοί και στη συνέχεια δυτικοί.

Το Σάββατο η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή και πιο γενικευμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες θα φέρουν πιο δροσερή αίσθηση, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στα ανατολικά, ενώ η αστάθεια θα επιμείνει κατά τόπους. Την Κυριακή, η εικόνα δείχνει να σταθεροποιείται περισσότερο, με αρκετή ηλιοφάνεια, πιο ανεκτές θερμοκρασίες και βοριάδες που θα διατηρήσουν τη δροσιά.

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Το συμπέρασμα είναι σαφές: από το καλοκαιρινό πρόσωπο της Πέμπτης περνάμε σε μια σύντομη αλλά έντονη μεταβολή την Παρασκευή. Δεν πρόκειται για γενικευμένη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, όμως οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του έκτακτου δελτίου χρειάζονται αυξημένη προσοχή, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από μπουρίνια, κεραυνούς και τοπικό χαλάζι.